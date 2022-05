Conheça o jato particular que Elon Musk usou em viagem ao Brasil

O bilionário Elon Musk desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, 20, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, os ministros Fabio Faria e Paulo Sergio Nogueira e 13 empresários e executivos. O dono da Tesla, do SpaceX e homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em mais de US$ 200 bilhões participará de duas reuniões no hotel Fasano Boa Vista, em São Paulo.

Para a viagem ao Brasil, Musk usou o seu avião particular Gulfstream G650ER. O modelo é um dos mais caros e luxuosos do mundo, sendo um dos preferidos dos multimilionários, com capacidade para 19 pessoas sentadas ou dez no modo configurado para leitos.

Na página da empresa que fabrica o modelo, já são mais de 470 aeronaves em serviço e mais de 120 recordes mundiais de velocidade, deixando-o entre os jatos executivos mais confiáveis do mundo.

“O interior espaçoso é um refúgio requintado acima das nuvens, onde o conforto supremo encontra o design e a inovação. O sistema de ar limpo da Gulfstream fornece 100% de ar fresco a cada dois ou três minutos, e nossa tecnologia de ionização de ar neutraliza alérgenos e vírus”, conta o anúncio.

A aeronave tem um valor estimado em US$ 70 milhões (R$ 343 milhões), podendo variar de acordo com as personalizações feita para cada comprador. A velocidade de cruzeiro do modelo é de cerca de 950 km/h, mas já registrou o recorde de 1.110 km/h, segundo o Uol. O avião tem dois motores Rolls-Royce BR725.

“Concebidos para pensar no seu conforto e produtividade, os nossos bancos artesanais permitem-lhe sentar-se e desfrutar da viagem. O divã e os assentos individuais se convertem em camas para maior conforto e flexibilidade”, destaca a propaganda.

