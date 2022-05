Os 10 destinos brasileiros mais procurados para o inverno

No dia 21 de junho, começa oficialmente no Brasil a temporada de inverno. A estação também é o período de alta temporada para viagens no país. Com isso, o Booking.com realizou um levantamento para descobrir quais destinos domésticos estão na lista dos viajantes brasileiros para os meses de julho e agosto.

A lista revelou um equilíbrio entre destinos para curtir o frio e lugares para aproveitar o calor. Quem lidera o ranking é a cidade de Campos do Jordão (SP), famosa pelas baixas temperaturas e uma opção para quem deseja degustar de fondues, vinhos e chocolates.

Em segundo lugar, outro destino de inverno, uma das localidades apontadas como tendência para viajantes do mundo todo em 2022: Gramado, no Rio Grande do Sul. Completando o top 3 está o Rio de Janeiro (RJ), ideal para quem foge do clima gelado e quer curtir uma praia.

Cidades litorâneas como Porto de Galinhas, Maragogi, Salvador e Fortaleza também estão entre os destinos mais procurados para fugir do frio.

“Este levantamento, aliado a outras pesquisas e estudos que fazemos para entender o comportamento do viajante brasileiro, endossam nossa percepção de que o turismo vem se recuperando e demanda por viagens domésticas ainda seguirá como uma tendência nos próximos meses. Nós acreditamos em um período de férias de meio de ano bem movimentado", comenta Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil.

As reservas na plataforma em todo o mundo em abril superavam os 15% comparado a este mesmo período de 2019, antes da pandemia, o que significaria um recorde para esta época do ano. Além da alta nas buscas, outra tendência identificada pela plataforma é a utilização dos dispositivos móveis no planejamento das viagens.

Confira abaixo a lista dos dez destinos mais procurados pelos brasileiros na plataforma:

1) Campos do Jordão (SP)

2) Gramado (RS)

3) Rio de Janeiro (RJ)

4) Monte Verde (MG)

5) São Paulo (SP)

6) Porto de Galinhas (PE)

7) Caldas Novas (GO)

8) Maragogi (AL)

9) Salvador (BA)

10) Fortaleza (CE)