Montblanc celebra a arte da caligrafia com instrumento de escrita

Mais do que uma forma de compartilhar pensamentos e ideias no papel, escrever à mão é uma forma criativa de autoexpressão, o ato possui uma grande importância para a Montblanc. Inclinando-se em sua herança como uma pioneira da cultura da escrita que tem explorado continuamente novos mecanismos para mantê-la na vanguarda da tecnologia da escrita desde 1906, a Meisterstück Great Masters Calligraphy Collection apresenta penas novas e mais flexíveis que elevam a arte da escrita à mão, permitindo uma caligrafia ainda mais expressiva e criativa.

Esculpidas à mão em ouro maciço por mestres artesãos que supervisionam 35 etapas, essas penas são o resultado de grande experiência.

Cada vez que a pena de uma caneta da coleção Meisterstück Great Masters Calligraphy desliza pela página, a criatividade e a arte são ativadas, liberando tinta das maneiras mais variadas. A Pena Flexível também aparece na laca de tom Burgundy da Meisterstück Calligraphy Solitaire.

Uma referência à grande tradição da caligrafia na arte e cultura japonesas, o instrumento de escrita é decorado em vermelho, uma das cores mais simbólicas daquele país.

O aspecto sombreado contemporâneo é obtido com uma nova técnica de laqueamento gradiente aplicada ao metal escovado inspirada em uma técnica tradicional japonesa. A laca degradê em tom bordô translúcido é aprimorada com acessórios em ouro champanhe e a pena flexível revestida em ouro champanhe 18K apresenta o símbolo de caligrafia “888”.

A Meisterstück Calligraphy Solitaire Burgundy Tone Lacquer também está disponível como caneta tinteiro com uma pena-padrão e como rollerball. Feita de resina preta preciosa com acabamentos revestidos de ouro, a icônica Meisterstück 146 agora apresenta a Pena Flexível, desenvolvida com base nas canetas Montblanc de muito sucesso da década de 1950.

Feita em ouro, esta pena especial permite uma variedade de estilos de escrita e oferece uma sensação de escrita elevada. Ao exercer diferentes pressões, permite alcançar uma variedade de larguras de linha com cada largura produzindo diferentes tons de cor no papel. A pena flexível em ouro amarelo 18K tem gravada o símbolo de caligrafia “888”.

Meisterstück Great Masters Calligraphy Collection está disponível nas Butiques Montblanc de todo o mundo e online.