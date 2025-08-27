Conheça a Herit, nova marca brasileira de sneakers de luxo

Sneakers continuam sendo uma categoria de sucesso no segmento luxo. O Triple Stitch da Zegna, o Dries Van Noten Suede Trainer e o Golden Goose Super Star são alguns dos modelos mais desejados no mercado, paea ficarf em alguns exemplos.

Um estudo da Precedence Research indica que o mercado de calçados de luxo foi avaliado em 38,7 bilhões de dólares em 2024, com previsão de atingir 76,3 bilhões de dólares até 2034, um crescimento anual de 7%. O relatório não fornece uma divisão específica, mas destaca o aumento da popularidade dos tênis de luxo como um dos principais impulsionadores do crescimento.

No Brasil, dois jovens empreendedores brasileiros acabam de lançar uma marca nacional de sneakers para competir com os modelos das grandes grifes e abocanhar parte desse mercado. Trata-se da Herit, nome que vem de heritage, herança em inglês.

Dois anos de desenvolvimento

Os amigos de infância Bernardo Zveiter e Felipe Garson transformaram laços afetivos em um projeto com propósito e ambição. No caso, criar uma marca de sneakers de luxo, 100% brasileira, com design autoral e, segundo eles, significado em cada detalhe.

Zveiter é fundador da TYP, butique referência em streetwear no Rio de Janeiro. Garson vem do mercado financeiro. Segundo eles, o nome da marca não fala sobre herança material, e sim um legado mais amplo sobre sentimentos, valores, aprendizados e memórias que passam de geração para geração.

Os tênis da marca têm design 100% autoral, fruto de dois anos de desenvolvimento. O solado tem forma de pegada. A embalagem tem formato de baú, como uma caixa de memórias. Os símbolos aparecem de forma sutil, como costuras e furos que formam um “H” discreto.

Venda de 5.000 pares no primeiro ano

A marca nasceu oficialmente em maio de 2025, com o lançamento de 500 pares e 85% do estoque esgotado em menos de um mês. Cada par é numerado, feito à mão e produzido em tiragens limitadas. A estratégia é baseada em drops trimestrais, sempre com campanhas conceituais, escassez real e storytelling.

O segundo drop, chamado Giorno di Sole, inspirado no verão europeu, chega hoje ao site, com preço médio de 880 reais o par. O drop 3 chega em outubro e deve vir já em outro posicionamento de preço. E em dezembro vem o primeiro modelo feminino.

A projeção é a de vender entre 4.000 e 5.000 pares no primeiro ano. Em 2026 deve ser inaugurada a primeira loja física conceito.

“A Herit nasce para durar. Com uma construção sólida de marca, produto e estratégia, a visão é clara: transformar a marca em um dos grandes nomes do lifestyle contemporâneo brasileiro e, futuramente, em outros países”, diz Zveiter.

“A marca une um produto de alto padrão a uma operação enxuta, escalável e focada em diferenciação, o que transforma a marca em um case promissor de branding com rentabilidade”, afirma Garson.