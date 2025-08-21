Mercado Imobiliário

Exclusivo: Prédio de luxo 'encalhado' no Itaim paga R$ 67 milhões em Cepacs para continuar obra

Edifício St. Barths, na rua Leopoldo Couto Magalhães, dependia de 3,8 mil Cepacs para enfim continuar sua obra, embargada desde 2020

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10h10.

A Construtora São José enfim vai conseguir dar andamento às obras do edifício St. Barths, localizado na rua Leopoldo Couto Magalhães, uma das mais valorizadas da cidade. Isso acontece graças à compra de cerca de 3,8 mil Cepacs a um total de R$ 67 milhões em leilão de títulos da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

O prédio está praticamente todo construído desde 2020, mas teve as obras embargadas por desrespeitar os limites de construção — e já quase foi demolido. A luz no fim do túnel para o St. Barths foi a revisão da operação urbana, que abriu caminho para que empreendimentos irregulares pudessem ser regularizados mediante compra de novos Cepacs.

A Prefeitura de São Paulo realizou o primeiro leilão da sexta distribuição de títulos de Cepacs da OUCFL na última terça-feira. Dos 164,5 mil Cepacs ofertados, 94,8 mil foram comprados (57,6%), totalizando R$ 1,6 bilhão. O preço dos títulos ficou em R$ 17,6 mil, sem ágio.

“Com essa aquisição, a construtora regulariza a questão dos títulos. Portanto, a primeira etapa está concluída. Falta, agora, a etapa de vinculação dos Cepacs e a regularização da obra junto à Secretaria Municipal do Licenciamento”, explica Edgard Leite, advogado da construtora, à EXAME.

Leilão de Cepacs mostra apetite pela Faria Lima — mas falta de disputa expõe o limite do mercado

A etapa de vinculação, que acontece na próxima terça-feira, 26, já é dada como certa pelo advogado. Depois, é hora de dar a entrada na regulamentação, que já está toda documentada, segundo Leite.

“O imóvel já atende a todas as disposições urbanísticas, isso é: recuo, coeficiente de ocupação, gabarito de altura... O imóvel estava em ordem, o que faltavam eram os Cepacs”, comemora.

Os percalços do St. Barths

O Saint Barths é um edifício luxuoso de 23 andares a poucos metros da Avenida Faria Lima, com apartamentos que variam de 382 metros quadrados a 739 metros quadrados e cujas propagandas já estavam a todo vapor há quase dez anos.

A área construída é de 14,5 mil metros quadrados em uma das ruas mais caras de São Paulo, com valor médio de R$ 24,8 mil por metro quadrado, segundo o levantamento mais recente da Loft. Isso significa que apenas o terreno chegaria a um valor superior de quase R$ 360 milhões. 

As obras do edifício tiveram início de fato em 2018, com a fase de terraplanagem. Em maio de 2019, a estrutura começou a ser erguida e, em março de 2020, os 23 andares do prédio já eram visíveis para toda a vizinhança. Em 2023, a reviravolta: as obras foram paralisadas pela Prefeitura de São Paulo, que alegava falta de alvará de execução e dos créditos construtivos necessários. 

O caso foi parar na Justiça. O Ministério Público chegou a pedir a demolição da estrutura já erguida, o que não se concretizou, mas a São José pagou multa de R$ 2,5 milhões.

