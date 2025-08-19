Louis Vuitton redefine os preços de beleza de luxo com batons de R$ 870

No início de março, a Louis Vuitton anunciou que entraria no mercado de beleza com o lançamento de La Beauté Louis Vuitton. Agora, a marca pertencente à LVMH apresenta alguns dos produtos que irão compor o sortimento de maquiagens da maison, que serão um dos mais caros no mercado de beleza premium.

A linha de maquiagem é assinada pela maquiadora britânica Dame Pat McGrath, e inclui 55 batons e 10 protetores labiais, custando 160 dólares cada (870 reais), e oito paletas de sombras por 250 dólares (1.360 reais).

A linha será lançada amanhã, 20, na China, seguida por um pré-lançamento digital mundial em 25 de agosto. Os produtos chegarão às lojas selecionadas e ao e-commerce no dia 29 de agosto.

Historicamente, os produtos de beleza de marcas de luxo são usados como uma porta de entrada para clientes no universo das marcas. Para quem deseja consumir um item de sua marca dos sonhos, mas não tem dinheiro suficiente para comprar uma bolsa, um batom ou um perfume pode ser um primeiro passo dentro deste universo.

Louis Vuitton: Pat McGrath, DBE, como Diretora Criativa, Cosmetics da Louis Vuitton (Steven Meisel/Divulgação)

No entanto, o valor cobrado pelos itens da Louis Vuitton estão acima do praticado por marcas do mesmo nicho, como o batom da Hermés Silky, que custa a metade do valor, 80 dólares, ou o batom da Dior, também pertencente à LVMH, à venda por 47 dólares.

A escolha da LVMH em vender seus itens de maquiagem por um valor mais alto em comparação com a concorrência tem o intuito de atingir os clientes fiéis da marca. Segundo o relatório The State of Fashion: Beauty Volume 2 do site Business of Fashion com a McKinsey & Company, 63% dos consumidores não consideram as marcas premium como de desempenho superior às marcas de massa, e 24% dos clientes trocaram por produtos mais baratos nos últimos 12 meses. Assim, entra em jogo o marketing da Louis Vuitton em vender a eficácia de suas fórmulas para justificar o alto valor dos itens.

McGrath, frequentemente chamada de "a maquiadora mais influente do mundo" possui colaborações com inúmeros designers e Maisons de moda, incluindo a Louis Vuitton. Em um comunicado à imprensa, a maquiadora reconheceu a natureza exigente da beleza de luxo. “Sempre fui obcecada pelos menores detalhes: a perfeição necessária na textura do produto, os métodos de aplicação precisos... como os produtos devem fazer você se sentir”, diz. “Eu sempre gosto de ultrapassar limites com a maquiagem — e essa profissão não é diferente.”