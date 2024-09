Entenda sobre a evolução no consumo do café no Brasil

É impossível lembrar do Brasil sem pensar no café e na forma como ele se entrelaça em sua história. Do Século XVIII ao XXI, o grão foi e é importante para o desenvolvimento econômico do país.

A evolução no consumo do café

Embora o café tenha conquistado o paladar dos consumidores desde sempre, a maneira de consumi-lo, assim como o conhecimento sobre a bebida, evoluiu ao longo dos anos. Hoje, o coffee lover encontra uma variedade de opções nas gôndolas, com diferentes estilos, origens e características, resultado de uma indústria nacional que se empenha em entregar cada vez mais qualidade.

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) possui um papel fundamental nessa história. Afinal, ela foi responsável por promover a bebida no país, que passou de um consumo per capita de 2,27 Kg/ano em 1985, para 5,12 kg/ano entre novembro de 2022 e outubro de 2023.

Hábitos e preferências dos consumidores de café no Brasil

Um levantamento realizado pela ABIC, em parceria com o Instituto Axxus, detalha o comportamento do consumidor de café brasileiro. Confira!

Enquanto 44% consomem a bebida de três a cinco vezes ao dia, 29% tomam seis vezes;

Dos que bebem café, 97% o fazem logo ao acordar, 88% durante o período da manhã, 78% após o almoço, 61% durante o período da tarde, e 36% à noite;

O trabalho é o local onde o café é mais consumido no país. Em segundo lugar, em casa, em terceiro, em cafeterias, lojas de conveniência, lanchonetes, restaurantes e ambulantes. Em quarto e último lugar, na casa de amigos e parentes;

Quando o assunto é preparo, 58% fazem o café no coador de pano, 45% tomam espresso (máquina), 34% no coador de papel, 26% na cafeteira elétrica com coador de papel, 16% em máquina de sachê ou cápsula, 7% em cafeteira italiana ou moka, e 5% em cafeteira prensa francesa. Os entrevistados escolheram até 2 alternativas, por isso a soma supera 100%.

Critérios de escolha do consumidor

O levantamento mostra, ainda, quais são os critérios de escolha do consumidor no momento da compra. Entre as marcas de sua preferência, 31% escolhem a de menor preço, ao mesmo tempo em que 26% compram a marca de sua preferência, independentemente do preço. Há, também, os 21% que, entre as marcas preferidas, compram qualquer uma. A pesquisa revela que 7% dos consumidores compram a marca mais barata e apenas 3% não possuem critério de escolha.

