A marca de cosméticos que reúne mulheres para falar de menopausa e vender skincare

A Verse, marca de cosméticos criada para mulheres com mais de 40 anos, nasceu com um modelo pouco comum no setor de beleza.

Em vez de campanhas com celebridades ou promessas de juventude eterna, a empresa construiu seu principal canal de vendas a partir de uma comunidade digital que discute temas como menopausa, transição de carreira, divórcio e envelhecimento.

A marca foi fundada em 2025 por Bethânia Simões e Vanessa de Sá, amigas de infância que hoje têm 51 anos. O projeto combina cosméticos desenvolvidos entre São Paulo e Milão com encontros e conversas online entre consumidoras.

A comunidade se reúne em canais como Instagram, WhatsApp, e-mail e encontros virtuais. Também há reuniões presenciais inspiradas em uma iniciativa anterior chamada “Ao redor do fogo”, em que mulheres discutem questões da vida adulta.

“Nosso público está vivendo uma fase de muitas mudanças. Falam de climatério, menopausa, filhos saindo de casa, mudanças de carreira. O cosmético entra nesse contexto como um cuidado com o corpo e com a própria história”, diz Vanessa de Sá.

Hoje a marca tem cerca de 6.000 seguidores nas redes sociais e a meta é chegar a 30.000 até o fim do ano.

A lacuna da mulher 40+

A ideia da Verse surgiu após mais de duas décadas de carreira de Bethânia Simões no setor de cosméticos na Europa.

Ela trabalhou por 26 anos no mercado de beleza de luxo, ocupando cargos executivos em países como Itália, Espanha, Irlanda e Inglaterra.

Ao se aproximar dos 50 anos, decidiu deixar o cargo e iniciar um projeto próprio. O processo levou cerca de três anos até o lançamento da marca.

“Eu comecei a perceber que não me reconhecia mais na comunicação da indústria. As campanhas falavam de juventude eterna, mas não dialogavam com a mulher de 40 ou 50 anos”, afirma Bethânia.

Segundo ela, a tentativa de criar campanhas com mulheres dessa faixa etária revelou outro problema. As agências de publicidade não conseguiam encontrar modelos que representassem o público.

“Elas ofereciam meninas de 30 anos ou mulheres muito mais velhas, com um estereótipo de avó. Não existia a mulher de 40 anos com rugas, vida ativa e história para contar”, diz.

A solução foi usar as próprias fundadoras e amigas como modelos das campanhas. As fotos publicadas pela marca não passam por edição.

“Nossas imagens não têm Photoshop. São mulheres reais, com rugas, pele real e dias bons ou ruins”, afirma Vanessa.

Cosméticos com foco em pele madura

O primeiro produto da Verse é o Sérum Facial Intenso, lançado em 2025. A fórmula reúne sete tipos de peptídeos, substâncias usadas em cosméticos para estimular colágeno e regeneração da pele.

A formulação foi desenvolvida entre laboratórios no Brasil e na Itália. Segundo Bethânia, a proposta é trabalhar com alta concentração de ativos e tecnologias de entrega que levem os ingredientes às camadas mais profundas da pele.

“Não adianta colocar ingredientes nobres se eles ficam apenas na superfície. Nosso foco foi criar uma fórmula que consiga chegar onde a pele precisa de estímulo”, afirma.

O produto é pensado como um complemento da rotina de cuidados, e não como substituto de outros cosméticos.

“Não queremos ser um creme três em um. A ideia é funcionar como um tratamento que a mulher adiciona à rotina que ela já tem”, diz Bethânia.

A empresa planeja ampliar o portfólio ao longo de 2026. A meta é encerrar o ano com entre seis e oito produtos, incluindo fórmulas com ácido hialurônico de múltiplos pesos moleculares, produtos de limpeza facial e tecnologias como exossomos.

Comunidade antes da venda

Apesar de vender seus produtos principalmente pelo e-commerce, a Verse separa os canais de venda dos canais de conversa com as consumidoras.

Nos grupos de discussão e encontros virtuais, a empresa evita promoções diretas. Os lançamentos e descontos são enviados por e-mail.

“Dentro da comunidade o foco não é vender produto. É conversar sobre a vida das mulheres que estão ali”, afirma Vanessa.

Os encontros abordam temas que vão além da estética. Entre os assuntos recorrentes estão saúde, longevidade, relações familiares e mudanças hormonais da menopausa.

Segundo as fundadoras, a participação na comunidade não exige compra de produtos.

“A pessoa pode estar ali só para conversar e trocar experiência. O produto é uma consequência”, diz Vanessa.

Empresa financiada pelas fundadoras

A Verse nasceu como uma empresa digital, com equipe distribuída entre Brasil e Itália. O negócio foi financiado exclusivamente pelas duas fundadoras.

Até agora, a empresa não recebeu investimento externo, apesar de já ter sido procurada por investidores.

“Preferimos manter liberdade total de decisão nesta fase. Estamos construindo o negócio com recursos próprios”, afirma Bethânia.

A principal meta financeira do curto prazo é alcançar faturamento mensal de R$ 100 mil até o fim do ano, valor considerado suficiente para iniciar o retorno do investimento feito pelas fundadoras.

A estratégia de crescimento combina expansão do portfólio de produtos com o fortalecimento da comunidade digital.