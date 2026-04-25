Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Como o café chega à sua xícara em 3 passos

O café percorre diferentes etapas para chegar aos amantes da bebida

Café: tradição no Brasil, com quase 300 anos de cultivo e um consumo per capita anual alto, de 4,82 kg do grão (Westend61/Getty Images)

Café: tradição no Brasil, com quase 300 anos de cultivo e um consumo per capita anual alto, de 4,82 kg do grão (Westend61/Getty Images)

ABIC
ABIC

Colunista

Publicado em 25 de abril de 2026 às 10h03.

Tudo sobreCafé
Saiba mais

Na hora de tomar um café em casa, no trabalho ou nas cafeterias, você pensa sobre o caminho que ele leva até chegar à sua xícara? O cafezinho é uma tradição no Brasil, com quase 300 anos de cultivo e um consumo per capita anual alto, de 4,82 kg do grão torrado e moído, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

O café passa por uma extensa trajetória que envolve a agricultura, a indústria e o varejo nacional. Para Celírio Inácio, diretor executivo da ABIC, o maior desafio desse processo é alinhar qualidade, custo e sustentabilidade ao longo de toda a cadeia.

Entenda quais são os três passos do café

Produção

É no campo onde tudo começa. O agricultor tem de selecionar as melhores variedades e cuidar de cada detalhe na lavoura.

Saiba a diferença entre o grão arábica e o robusta (canéfora)

O Brasil abriga cerca de 300 mil produtores de café, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. São eles que prepararam a terra a fim de receber as mudas, que se desenvolverão e formarão o cafezal.

Nesse contexto, é necessário observar possíveis pragas, lidar com impactos do clima na safra, custos de insumos, volatilidade da matéria-prima, mão de obra, entre outros.

Com os frutos maduros, é a hora da colheita, quando se escolhem as melhores cerejas. Em seguida, remove-se as impurezas, como folhas e galhos. Depois de lavado, o café vai para a fermentação, retiram-se cascas, polpas e seguem para a secagem. Ou podem ir para a secagem direto.

Ao final, o grão é beneficiado e torna-se o café verde.

Saindo do campo, o café verde é enviado às cooperativas, que vendem os grãos às torrefações nacionais ou a compradores internacionais.

Veja onde saborear a bebida ao redor do mundo.

Indústria

O café cru chega às torrefadoras. O primeiro passo ali é a conferência da qualidade e a limpeza do café. A cor marrom vista ao abrir um pacote vem da torra, o momento mágico da transformação, que, além da cor, modifica quimicamente o grão, conferindo a ele sabores e aromas envolventes e realçando ou não características como doçura, amargor e acidez. Tudo depende do controle de calor, tempo e ar.

Depois, o café é avaliado após ser torrado e moído. O método no Brasil mudou em 2023, a partir de um esforço da ABIC em eliminar distorções entre as percepções no grão verde e no café ao final da torrefação e da moagem.

O Protocolo Brasileiro de Avaliação de Cafés Torrados e Moídos leva em conta atributos sensoriais e categoriza os cafés dentro dos estilos especial, extraforte, gourmet, superior e tradicional, facilitando a escolha do consumidor.

Seguindo na industrialização, o café torrado aprovado é embalado para manter os compostos aromáticos preservados e evitar o seu contato com o oxigênio.

Nas embalagens de indústrias associadas à ABIC, você encontra o Selo de Qualidade e Pureza,  garantindo as conformidades dos padrões nacionais e oferecendo mais informações ao comprador.

Você pode comprar café em grãos ou moído A moagem libera o aroma, intensificando a experiência de preparar o café.

Varejo

Após passar pelo campo e pela indústria, o café, finalmente, fica mais perto dos seus apreciadores! O produto chega a diferentes pontos de venda, como os mercados, atacarejos, empórios, cafeterias e padarias.

O mesmo café encontrado pelo consumidor no comércio é analisado em laboratório pela ABIC. A Associação é responsável por verificar a qualidade e a pureza do café que chega à população. São 5 mil testagens ao ano. Desta forma, a entidade combate fraudes e evita riscos à saúde.

“Não basta apenas produzir bem, mas entregar, de forma consistente, uma experiência sensorial segura, compreensível e adequada ao consumidor”, afirma Celírio Inácio, Diretor Executivo da ABIC.

Com produtos de qualidade e pureza verificadas, agora é hora de comprar, preparar e saborear o seu café.

Descubra qual o melhor preparo.

Saiba mais sobre o café na nossa coluna da Exame!

Acompanhe tudo sobre:Café

Mais de Casual

Azeite mineiro é eleito um dos 100 melhores do mundo

Será que a geração Z é mesmo 'performática'?

Claudia Raia será Miranda Priestly em musical brasileiro de 'O Diabo Veste Prada'

Onde celebrar o Dia do Churrasco em São Paulo

Mais na Exame

ESG

Data centers unem baterias e gás natural para armazenar energia; qual o impacto?

Mundo

Milei diz que as Malvinas 'são e sempre serão argentinas'

Mercados

Carajás, a mina 'descoberta ao acaso' que pode conectar a Vale à eletrificação

Future of Money

IOF sobre stablecoins: o 'Custo Brasil' não pode ser 'Custo Cripto'