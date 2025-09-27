Cafeterias e turismo: 5 cafeterias pelo mundo para colocar no roteiro

Quando viajamos para locais diferentes, é natural conhecermos a cultura local, as pessoas e a gastronomia. Para os amantes do café, visitar cafeterias é parada obrigatória no roteiro turístico. Por isso, selecionamos cinco estabelecimentos para enriquecer de aromas e sabores o seu passeio nacional ou internacional.

Conheça 5 cafeterias para visitar

Catarina Café & Amor

Quem visita a maior metrópole do Brasil tem a oportunidade de conhecer a Catarina Café & Amor, eleita a melhor cafeteria de São Paulo. O estabelecimento, localizado em uma casa na Vila Mariana, oferece uma seleção meticulosa de cafés especiais, além de canéforas e blends.

A Catarina Café & Amor abre aos finais de semana mas, entre segunda e sexta, a equipe escolhe os grãos que serão torrados artesanalmente. Com isso, garantem uma diversidade de aromas e sabores que fazem toda diferença na hora de degustar.

Além disso, a cafeteria oferece um curso on-line de extração do café para quem deseja entender mais sobre o processo de transformação do grão num cafezinho.

Café A brasileira

Já do outro lado do Oceano Atlântico, turistas que visitam Lisboa (Portugal) não podem deixar de passar pelo bairro do Chiado e tomar um cafezinho no Café A Brasileira, um dos mais antigos cafés da cidade, fundado em 1905.

Criado por um empresário português que apreciava os grãos produzidos no Brasil, a cafeteria foi responsável por introduzir e disseminar o café brasileiro na Europa.

No local, obras de arte, literatura e café se encontram, proporcionando um ambiente rico de aromas e cultura. Clientes podem ler livros de Fernando Pessoa enquanto apreciam um café de qualidade com jeitinho brasileiro. No século XX, o local foi ponto de encontro de intelectuais e perpetua sua alma literária até os dias de hoje.

Cafeteria do Museu do Café

Localizada em Santos (São Paulo), a cerca de 1h30 da capital paulista, a Cafeteria do Museu do Café oferece grande variedade de grãos brasileiros para os visitantes do espaço. Assim, é possível conhecer e experimentar diferentes cafés após à visita ao Museu, que promove degustações de cafés especiais feitas por baristas do Centro de Preparação de Café, responsável pela capacitação na área.

O espaço ocupa o prédio que abrigou a Bolsa Oficial do Café, criada em 1917. Hoje, o local abriga exposições que contam a história da Bolsa e valorizam o produto como parte da cultura e da história brasileira.

Toby’s Estate Coffee Roasters

Quem pretende fazer turismo pela Austrália pode conhecer a Toby’s Estate Coffee Roasters, eleita a melhor cafeteria do mundo, em 2025. A avaliação levou em conta a opinião de especialistas e voto popular no concurso realizado pela The World's 100 Best Coffee Shops.

Localizada na cidade de Chippendale, a cafeteria oferece, a cada mês, uma degustação gratuita de cafés coados e espressos por diferentes cidades australianas. No mês de setembro, os visitantes podem provar três marcas brasileiras.

Cafeteria da Fazenda Florença

Para quem busca conhecer a história do café no Brasil, uma boa pedida é a visita à Pousada Fazenda Florença, localizada em Conservatória, distrito de Valença (Rio de Janeiro), que leva os turistas a uma experiência de degustação do grão em uma cafeteria no meio do cafezal, onde planta um café especial premiado.

A fazenda fez parte do Vale do Café, local onde se fundamentou a economia cafeeira do Império durante o século XIX. Assim como a Florença, outras fazendas que cultivavam o grão oferecem passeios aos casarões históricos e ao cafezal.

Além disso, os visitantes podem aproveitar a noite no distrito e conhecer as tradicionais serestas e serenatas. Conservatória é conhecida pela tradição da cantoria de músicas de amor viva e pode ser uma ótima opção para quem busca um turismo romântico e um café saboroso.

Fique por dentro da nossa coluna e não perca as novidades relacionadas ao universo do café.