Descubra os principais métodos de preparo de café

Tomar um cafezinho é parte da cultura do nosso país, seja ao acordar, nos momentos de pausa, no trabalho ou em encontros com amigos. A maioria dos brasileiros consome de três a cinco xícaras de café por dia, segundo a pesquisa “Café — Hábitos e Preferências do Consumidor (2019–2025)”, encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) ao Instituto Axxus.

Para aproveitar ainda mais esse hábito, vale aprender como preparar o café da melhor forma, possibilitando uma experiência rica em aroma e sabor.

Saiba qual o melhor método de preparo de café

Primeiramente, vale destacar que, apesar de o coado ser clássico, existem outras formas de passar um cafezinho.

Cada uma tem suas especificidades durante a preparação, por isso, o melhor método de preparo de café é o que você mais gostar.

Conheça os principais métodos de preparo

Coador

O primeiro item da nossa lista é o bom e velho jeito de fazer através do coador, conhecido por grande parte da população. Nele, a água é despejada em cima do pó, que passa por um filtro de papel ou de pano.

Para isso, comece molhando o café pelas beiradas até que o pó fique úmido. Depois, despeje a água lentamente no centro.

Uma dica é escaldar o coador antes de inserir o café. Essa etapa ajuda a eliminar gostos residuais de papel ou do pano e a aquecer o filtro, além de manter uma temperatura mais estável durante o processo.

Espresso

Na briga entre café coado e espresso, há quem prefira o café de máquina pela rapidez, praticidade, textura e, também, pelo seu sabor intenso e concentrado. Em cerca de 30 segundos, o espresso está pronto.

Para prepará-lo, é preciso ter uma torra média/grossa e compactar bem o pó antes de colocá-lo na máquina.

Em seguida, é hora de a mágica acontecer: a água passa em alta pressão pelo pó, criando uma bebida saborosa e cremosa.

Cafeteiras espresso são uma ótima opção para quem quer ter agilidade no seu cantinho do café.

Moka (Cafeteira italiana)

Diferentemente dos preparos em que a água passa pelo café no sentido da gravidade, este método de preparo faz o inverso!

Na cafeteira moka, a água é colocada na base, onde recebe calor e esquenta. Ao atingir a temperatura necessária, ela passa pelo café que está em um funil acima e o cafezinho sai pronto no compartimento superior.

Uma das vantagens é que todo o processo ocorre em cima do fogão e você pode servir direto da cafeteira, sem que utilize uma garrafa para armazenamento, como no café coado.

Esse método de preparo gera um café encorpado e saboroso.

Prensa francesa

No recipiente da prensa, deve-se colocar o pó e ir despejando a água quente em movimento circulares. Caso queira facilitar a mistura, utilize uma colher e deixe o café descansar. Ah, vale lembrar que a moagem para este método deve ser de média a grossa.

A infusão deve ocorrer por, no máximo, quatro minutos. O procedimento garante mais corpo à bebida, inclusive, com a presença de óleos próprios do café.

Após o tempo, empurre, com cuidado, o êmbolo para filtrar a borra e sirva devagar, evitando que sedimentos do pó passem para a xícara.

Hario V60

Parecido com o filtrado tradicional, o método de preparo Hario V60 apresenta um porta filtro diferenciado, com veios em formato de espirais e um furo maior na base. Com isso, o café pode se expandir durante a extração e a passagem da água pode ser mais rápida.

O filtro utilizado se assemelha a um cone, sem que as dobras dos modelos tradicionais possam atrapalhar o processo.

Desta forma, o método japonês garante um controle maior do preparo do café, permitindo que você realce a complexidade da bebida.

