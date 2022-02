Por que os brasileiros amam tanto realities?

Brasil: país do futebol e do... reality show. O interesse dos brasileiros pelo gênero existe desde a Casa dos Artistas, no SBT, e continua firme e forte até hoje – especialmente com o gigante Big Brother Brasil, que bateu recordes de audiência e faturamento na pandemia. Em 2020, por exemplo, a eliminação do participante Felipe Prior teve mais de 1 bilhão de votos, um recorde mundial que é evidência do fascínio do país por realities.

Para entender um pouco mais sobre o fenômeno que gera enorme engajamento, movimenta as redes sociais e impacta estratégias de marcas, a Globo realizou o estudo ‘Reality à brasileira’, disponível na Plataforma Gente. A pesquisa entrevistou 1.500 usuários de internet, de 16 anos ou mais, das classes A, B e C.

O estudo apontou que os realities fazem parte da vida de 6 em cada 10 brasileiros. Neste público, 64% são mulheres e 54% são homens, das classes AB (63%) e C (57%).

Para 87% dos entrevistados, o Big Brother Brasil é o programa mais associado ao gênero reality show. Além disso, 61% dos entrevistados têm interesse no gênero de confinamento – especialmente as regiões Nordeste (67%) e Sudeste (54%).

Porém, para o brasileiro, não basta acompanhar a casa mais vigiada do país. Outros estilos também se destacam nos resultados: culinária (47%), resistência (31%), música (29%) e relacionamentos amorosos (25%). Realities como MasterChef Brasil, da Band; The Voice, da Globo, e Casamento Às Cegas Brasil, da Netflix, vem em mente.

Agora, qual o interesse nos realities? 59% afirmam que se interessam por programas ‘que mostram a vida de pessoas desconhecidas’ e 58% acreditam que ‘realities são uma possibilidade de melhorar de vida’.

Além disso, 57% acham que ‘realities shows do Brasil representam a diversidade brasileira’ e 47% torcem por ‘pessoas da mesma região e estado’ – a vencedora da última edição do BBB, por exemplo, nasceu em Paraíba, no Nordeste, região que é maior público do programa de acordo com a própria pesquisa.

Apesar do interesse no estilo, somente 29% dos entrevistados topariam participar de um programa como o BBB. Entre os motivos, estão ‘ganhar dinheiro/ficar rico’ (62%); ‘ajudar a família’ (55%); ‘experimentar coisas novas’ (46%); ‘se desafiar’ (44%) e ‘comprar uma casa própria’ (31%).