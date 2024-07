Papo de Empreendedores: conectividade, empreendedorismo e energia embalam painéis para PMEs; assista

Os caminhos para sua empresa crescer exponencialmente, as maneiras que você pode usar a conectividade para alavancar os negócios e como ter acesso à energia no mercado livre são assuntos que vão embalar o Papo de Empreendedores. Os painéis fazem parte do evento EXAME Negócios em Expansão 2024, que acontece nesta quarta-feira, 24, em São Paulo.

O evento vai reconhecer pequenas e médias empresas que conseguiram crescer em 2023, mesmo num ano difícil para a economia brasileira, com juros alto e consumidores com menos poder de compra.

Participam do anuário, o maior do Brasil sobre empreendedorismo, negócios cujos faturamentos ficaram entre 2 milhões e 600 milhões de reais em 2023.

Confira a programação completa:

14h: Masterclass Faculdade EXAME

15h: Empreendedorismo e o papel da telecom para a evolução dos negócios

15h40: Coffee Break

16h15: Os caminhos para o crescimento exponencial

16h45: De migração a open energy - Vantagens do mercado livre para PMEs

17h30: Administração solidária - Empoderando colaboradores

Logo após o Papo de Empreendedores, a EXAME irá celebrar o empreendedorismo brasileiro reconhecendo destaques do ranking EXAME Negócios em Expansão.

