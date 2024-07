Chuvas no RS revelam sítio arqueológico ocupado há cerca de dez mil anos; veja fotos

As fortes chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul em maio revelaram um sítio arqueológico no município Dona Francisca, habitado por indígenas guaranis e grupos caçadores, coletores e pescadores até dez mil anos atrás, segundo historiadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Pedaços de cerâmicas e pedras lascadas encontrados no local chamaram a atenção de agricultores, que avisaram autoridades. O espaço pode configurar um dos maiores sítios já encontrados no estado.

Os estudiosos estimam que o local abrigou uma comunidade composta por 300 guaranis, que ocupou a região há cinco mil anos, após migrar da Amazônia em busca de uma floresta úmida e quente encontrada nas margens dos grandes rios do Sul. A aldeia era caracterizada pela horticultura e pelo manejo dos bens naturais, além de sua maneira particular de produção de cerâmica.

"Os guaranis eram a maior população que existia no Rio Grande do Sul quando os europeus chegaram ao Brasil", aponta o pesquisador da UFMS João Heitor Macedo.

1 /2 Sítio arqueológico encontrado após chuvas de maio pode ser um dos maiores do estado (Sitio arqueologico RS)

2/2 Peça encontrada pelos pesquisadores na cidade de Dona Francisca (Sitio arqueologico RS 2)

Já as pedras lascadas encontradas pelos moradores indicam que grupos de caçadores-coletores viveram na região há até dez mil anos. O material era utilizado por eles para afiar lanças ou criar objetos cortantes.

O aparecimento das peças ocorreu após as enchentes deste ano inundarem uma plantação de arroz. Ocorreu um processo no qual a chuva lava o solo, que se dilui e vai revelando materiais mais sólidos enterrados com o tempo.

Os achados foram compartilhados pelos moradores, que decidiram procurar a Secretaria de Cultura do município. Então, a pasta entrou em contato com a universidade para a realização da pesquisa. A primeira visita a campo ocorreu no dia 14 de junho e foi liderada por Macedo e pela professora Maria Medianeira Padoin.

"Estamos em uma fase de identificação desta vasta área com acervo na superfície. Ainda não conseguimos coletar tudo. A variedade de materiais indica uma ocupação de longa duração e, com estudos, conseguiremos delimitar melhor a dimensão do sítio", explica Macedo.