O Dia Mundial da Tequila é comemorado em 24 de julho, celebrando a rica história e a culturalmente significativa bebida originária do México. A tequila é destilada a partir da planta agave azul e possui um processo de produção rigoroso que confere a ela sabores e aromas únicos. Este dia é uma homenagem à tradição e à herança mexicana, bem como à crescente popularidade da tequila em todo o mundo.

Com uma variedade de estilos que vão desde o Blanco até o Añejo, a tequila oferece uma experiência gustativa diversificada, perfeita para ser explorada em coquetéis criativos. Isso tudo fez com que o destilado contribuísse com 1,6 bilhão de dólares para a indústria de alcoólicos em 2022, segundo dados da consultoria IWSR. No Brasil, a briga por uma fatia de mercado mais relevante engloba marcas de peso. Uma delas é a Don Julio, que faz parte do portfólio da Diageo, presente em boa parte dos bares de São Paulo.

Casual EXAME fez uma seleção de bares que servem drinks com o destilado. Confira:

Kotori Restaurante

Seguindo o conceito de izakayas — bares japoneses com boa comida e boa bebida —, o cardápio tem boa parte dedicada a um ingrediente: o frango. A casa é outro empreendimento do chef Thiago Bañares, dono do Tan Tan, o primeiro nesta lista. O bar em Pinheiros tem o clássico drink Don Paloma (R$ 55) que leva Don Julio Blanco e Grapefruit Cordial. A casa também oferece a conceituadíssima Margarita (R$ 65), também com a tequila Don Julio Blanco, servida com licor de laranja e limão.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 639, Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: de terça a sexta das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h, e das 19h às 23h; domingo das 12h às 16h; fechado no último domingo do mês.

Tan Tan

Em primeiro lugar no ranking EXAME Casual dos 100 Melhores Bares do Brasil, o Tan Tan tem a cozinha e o bar em dois balcões gêmeos no centro, como grandes estrelas. Essa é a expressão máxima do conceito que o chef Thiago Bañares quis colocar no local para mostrar que as duas vertentes gastronômicas estão em igual patamar. Com uma fórmula que lembra os izakayas, o ambiente é moderno e ao mesmo tempo intimista. Se estiver sozinho ou em dois, prefira sentar-se no balcão (pode escolher entre o de drinques ou o de comida). Com a estrela do dia, o bar tem o Koreisha (R$ 59), uma releitura de uma Tommy’s Margarita. "Parte de uma base de tequila, justamente pelo lado salino deste destilado e seu aroma e sabor vegetal distintos", explica Bañares.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo. Funcionamento: de terça a domingo, das 19h às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Último domingo do mês, fechado.

Santana Bar

Uma carta com 78 clássicos e nove drinques autorais, tudo com a proposta de trabalhar com ingredientes brasileiros valorizando a sazonalidade. No Santana Bar, o menu é repensado a cada seis meses. O bartender Gabriel Santana usa mais de 50 itens nos preparos. Apesar da diversidade, um ponto une todos os drinques: são sem açúcar refinado. O mixologista excluiu o ingrediente e o substitui por itens naturais, como o mel. Isso inclui o coquetel Misterioso (R$ 47) que leva a tequila Don Julio Blanco, gergelim preto, tinta de lula, vinho Malbec e carvão de limão.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 1.026, Pinheiros. Telefone: (11) 99105-6699. Funcionamento: de segunda a sexta, das 18h à meia-noite; sábado, das 16h à meia-noite; e domingo, das 15h às 21h.

Beefbar

Nascido em Monte-Carlo em 2005 por Riccardo Giraudi, o bar tem a intenção de ser um reflexo da cultura cosmopolita. As outras operações ficam em lugares badalados como Mykonos e Saint-Tropez. No menu, drinks autorais como o Don Palomita (R$ 39) que leva suco de grapefruit, suco de limão siciliano, cordial de morango, e espuma de gengibre. “O coquetel foi criado na linha “low alcohol”, mas com um visual chamativo e com muitas camadas de sabores", explica Japores, bartender da casa.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 320, Cerqueira César. Funcionamento: todos os dias das 12h à 1h.

Bar dos Arcos

Facundo Guerra é um conhecido da noite paulistana, e o Bar dos Arcos é a própria representação dos projetos desse empresário, que aposta na forte temática para se destacar no concorrido cenário do entretenimento em São Paulo. O espaço sob o Theatro Municipal brinca com lendas fantasmagóricas e ainda cria cenários instagramáveis, desde piscina de bolinhas até referências a O Iluminado. O drink com tequila Convite à Viagem (R$ 71) casa muito bem com o estilo do bar. Tem na composição a tequila, Vodka Ketel One, vermute seco, licor Strega, mel de agave, solução salina e tintura de limão cravo.

Serviço: Praça Ramos de Azevedo, s/n, República, São Paulo. Salão Dourado: de terça a sexta das 11h às 16h; sábado e domingo das 10h às 16h. Subsolo: terça e quarta das 18h à 1h; quinta e sexta das 18h às 2h; sábado das 18h às 3h.