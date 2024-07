Santander Brasil tem alta de 44,3% no lucro, que vai a R$ 3,3 bilhões no 2º tri

O Santander Brasil (SANB11) abriu, como de costume, a temporada dos balanços bancários nesta quarta-feira, 24, apresentando um lucro líquido de R$ 3,332 bilhões no segundo trimestre deste ano – acima das expectativas do mercado, que estimavam um saldo na casa dos R$ 3,19 bilhões segundo estimativas da LSEG. O valor representa uma alta de 44,3% na comparação anual e de 10,3% na trimestral.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE), que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, foi de 15,5% no trimestre excluindo o ágio – um ganho de 4,3 pontos percentuais (p.p.) em base anual. Frente ao terceiro trimestre, houve nova alta, de 1,4 p.p. O banco vem buscando retomar o patamar dos 20% que alcançou em seu melhor momento.

A margem financeira do Santander, linha que contabiliza operações que rendem juros, alcançou R$ 14,8 bilhões uma alta de 10,6% na comparação anual e leve baixa de 0,3% frente ao último trimestre.

Já a margem com clientes, que reflete as operações de crédito, alcançou R$ 14,49 bilhões, uma alta de 0,2% em três meses e de 3% frente ao mesmo período do ano passado.

Houve também resultado positivo na margem das operações com mercado, que alcançaram saldo de R$ 258 milhões. Na mesma janela do ano passado, o banco havia registrado um resultado negativo de R$ 736 milhões.

Crédito e PDD

A carteira de crédito ampliada do banco somou R$ 665,6 bilhões, o que representa um crescimento de 1,8% no trimestre e de 7,8% na comparação ano a ano.

Já as provisões com devedores duvidosos (PDDs) somaram R$ 5,89 bilhões. O valor representa uma queda de 1,4% na base anual e de 2,4% frente ao último trimestre. O banco informou ainda uma provisão adicional de R$ 1,930 bilhão no segundo trimestre -- o motivo não foi especificado.