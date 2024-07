Monza pode voltar ao Brasil? China tem dois modelos do sedã

A Chevrolet decidiu aposentar o Onix no mercado chinês pelo pouco sucesso do modelo no maior mercado do mundo. A montadora resolveu então apostar num velho conhecido dos brasileiros: o Monza, que assumiu a posição como sedã de entrada no país.

Lançado na China em 2018 e com uma nova versão em 2020 (esta para preencher o espaço do Cruze), o novo Monza lembra o Onix na traseira e no perfil, mas a grade frontal, alinhada aos faróis é inspirada na nova Blazer e no Seeker.

A versão básica vem com um motor de quatro cilindros, disponível com transmissão automática ou manual de seis marchas. Este motor atinge 100 km/h em 12,9 segundos e oferece um consumo urbano de 17 km/l e rodoviário de 20 km/l.

Já versão mais avançada do Monza tem um motor 1.3 turbo, com transmissão automática de dupla embreagem com seis marchas. Essa versão atinge 100 km/h em 9,2 segundos e traz consumo urbano de 20 km/l e rodoviário de 20,9 km/l.

Além da China, o Monza também é vendido no México, mas com o nome de Cavalier. Mas será que o modelo pode voltar ao Brasil?

Pela atual estratégia da GM, o Monza não deve chegar por aqui, já que o Onix ainda faz boas vendas.

Por enquanto, os fãs do modelo vão poder apenas lembrar do sedã médio fabricado no país entre 1982 e 1996 para rivalizar com o Santana, da Volks, e o Tempra, da Fiat.