Edição limitada de Moët Impérial homenageia Arco do Triunfo

Moët & Chandon, a prestigiada Maison de Champagne, apresentou uma edição limitada de seu Moët Impérial com um design comemorativo. Esta nova garrafa, adornada com a bandeira francesa e uma imagem do Arco do Triunfo, foi concebida para celebrar conquistas em qualquer lugar do mundo. O rótulo desta edição destaca os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, refletidos nas cores da bandeira francesa. O logotipo da marca foi substituído por uma imagem do Arco do Triunfo, e a garrafa é selada com uma fita dourada, conferindo um ar de sofisticação ao design.

O Arco do Triunfo, encomendado por Napoleão Bonaparte em 1806, simboliza tanto as vitórias quanto os sacrifícios. Apenas um ano após a encomenda do monumento, em 1807, Napoleão visitou as adegas de Moët & Chandon pela primeira vez, guiado por seu amigo Jean-Rémy Moët, neto do fundador da Maison. Essa visita histórica é hoje lembrada na Galeria Imperial, um local aberto à visitação pública. Napoleão, conhecido por seu apreço pela marca, brindava com Moët & Chandon e afirmava: "Sempre carregue champanhe! Na vitória você merece e na derrota você precisa dele." Essa aliança histórica inspirou a criação do Moët Impérial.

A edição limitada de Moët Impérial não celebra apenas triunfos pessoais, mas também vitórias compartilhadas. Cada taça de champanhe dessas garrafas representa o reconhecimento de conquistas diante das adversidades e um brinde aos legados duradouros, como o compartilhado entre Moët & Chandon e as comemorações ao redor do mundo.

Reflexo histórico

O novo design da garrafa é mais do que uma simples homenagem estética; é um reflexo da história e do compromisso da Moët & Chandon em criar um champanhe de equilíbrio, brilho e elegância, adequado para qualquer ocasião importante.

Desde sua fundação, Moët & Chandon tem se dedicado a produzir champanhes que celebram a vida e suas vitórias. A Maison continua a honrar essa tradição com a nova edição do Moët Impérial, convidando todos a celebrar não apenas suas próprias conquistas, mas também as vitórias coletivas que marcam a vida das pessoas.

Com esta edição limitada, Moët & Chandon reforça seu compromisso em proporcionar momentos de celebração e reconhecimento, oferecendo um champanhe que é, ao mesmo tempo, um tributo à história e uma celebração do presente. Cada detalhe da garrafa, desde a bandeira francesa até a fita dourada, foi cuidadosamente pensado para refletir a essência da marca e sua herança.

A edição limitada de Moët Impérial está disponível para compra e promete ser um item de colecionador, além de um complemento perfeito para celebrações memoráveis. A Maison de Champagne espera que esta nova garrafa inspire as pessoas a brindarem suas vitórias e a valorizarem os momentos importantes da vida, lembrando sempre do espírito de conquista e resiliência que a Moët & Chandon representa.