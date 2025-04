Uma única empresa é responsável por metade dos ovos de Páscoa do Brasil. Saiba qual

O preço do chocolate subiu, o cacau encareceu, e o cenário global do setor se complicou. Mesmo assim, a Cacau Show conseguiu dominar a Páscoa de 2025.

A marca, fundada por Alexandre Costa, será responsável por 22,6 milhões dos 45 milhões de ovos produzidos no país este ano. O valor total é uma previsão da associação das indústrias do setor.

Sozinha, a empresa de Costa respondeu por metade da produção nacional, consolidando uma operação de escala na época mais importante para a indústria do chocolate.

A projeção é que haja um salto de 30% no faturamento da Páscoa em relação a 2024.

Ela se explica por um conjunto de ações, com destaque para o avanço da venda direta. Inspirada em modelos de empresas como Avon e Jequiti, a estratégia envolveu uma rede de 100.000 revendedores e gerou 10,5% da receita do período.

Além dos revendedores, a Páscoa mobilizou as quase 5.000 lojas da rede.

Foram 70 produtos desenvolvidos exclusivamente para a data, reforçando o posicionamento da empresa como líder absoluta no mercado sazonal.

Desafios do cacau pressionam a indústria

O domínio da Cacau Show na Páscoa de 2025 veio apesar de um dos maiores entraves enfrentados pelo setor: o preço do cacau. A commodity disparou 180% no ano passado, com a tonelada chegando a quase 12 mil dólares em Nova York. O impacto foi direto nas gôndolas — e no bolso do consumidor.

A causa está na combinação de mudanças climáticas e doenças que vêm atingindo as principais regiões produtoras, como Gana e Costa do Marfim, responsáveis por 70% da produção global.

Para reduzir a dependência dessas áreas e mitigar riscos, a Cacau Show anunciou um investimento de 1 bilhão de reais nos próximos 10 anos.

Solidariedade como parte da estratégia

Desde 2020, a Cacau Show realiza a campanha Páscoa do Bem, com a doação de 1 milhão de ovos de chocolate para comunidades e instituições sociais.

A ação, que começou na pandemia, já virou tradição anual da marca.

Outro destaque foi a Páscoa Solidária, leilão beneficente promovido por Alê Costa com ovos de até 700 quilos.

Em 2025, a ação arrecadou mais de 7 milhões de reais para o Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).