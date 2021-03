Como fazer o dinheiro do churrasco render e driblar o preço da picanha

Pode até não ser o seu caso, mas está cada vez mais pesado no orçamento garantir a carne do dia a dia. A do churrasco, então, está impossível para muita gente. Para dar um alívio na taxação dos pequenos açougues e butiques de carne, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a redução no ICMS da carne. A partir desta sexta-feira, 19, o imposto cai para 7% nos produtos de proteína animal em lojas de empresas que se enquadram no Simples Nacional.

Segundo especialistas ouvidos pela coluna, tanto congelamento de preços quanto promoções podem resultar dessa medida. Por isso, ficar atento às ofertas é a melhor dica para fazer o dinheiro do churrasco render mais. “E, em muitos bairros, a carne vai, sim, ficar mais barata. Porém, ainda existem aqueles que preferem manter o valor que está aplicado hoje para aumentar a margem de lucro”, destaca o especialista tributário Enzo Ribeiro.

O alerta também está presente na análise do especialista em Consumo, Negócios e Tendência Arthur Igreja. “Toda redução tributária pode representar benefícios para o consumidor, contanto que seja repassada. Em tese, o efeito deveria ser imediato ou, no máximo, nas próximas semanas”, diz.

A previsão da advogada Renata Abalém, diretora Jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (IDC), no entanto, é um pouco mais cautelosa. “O consumidor vai sentir um pequeno refrigério no final de abril, começo de maio. Mas, talvez, essa economia seja mitigada pela entressafra e, eventualmente, a carne deva ficar até um pouco mais cara”, opina.

“Ficamos sem picanha”

Na Casa de Carnes Paulinho, açougue familiar da região de Pirituba, zona oeste de São Paulo, a procura por carne bovina em 2021 caiu pela metade em relação ao mesmo período dos dois anos anteriores. A venda de frango, porém, dobrou. “Mas as carnes nobres do churrasco ainda são bem procuradas. Há finais de semana que ficamos sem picanha”, conta Renan Gonçalves Almeida, sobre o corte, vendido atualmente a 62,50 reais/kg (30% mais caro que em 2019).

No Big Beef Leopoldina, frigorífico, butique de carnes e steakhouse da região oeste da capital paulista, os preços mais atrativos deverão ser praticados a partir deste fim de semana. “O churrasco está numa fase crescente. Aqui, por exemplo, o cliente tem a opção de levar pronto para consumir ou preparar em casa”, comenta o gerente Fábio Novaes. Lá, o quilo da picanha custa a partir de 92,90 reais.

Cashback e promoções diárias

O cashback, sistema apelidado de “compra inteligente”, que devolve parte do dinheiro ao consumidor, tem sido uma ferramenta importante durante a pandemia.

Para Felipe Rodrigues, fundador e CEO do Meu Dim Dim, plataforma de cashback 100% brasileira, esse estímulo é capaz de construir um ciclo de compras porque o cliente enxerga os benefícios rapidamente e, consequentemente, volta a comprar fazendo uso dos valores que recebeu de volta.

Na comunidade mundial de benefícios de compras online myWorld, o cashback é o carro-chefe. Dentro da plataforma, casas de carne como Swift, Bras Carnes e Bombeef Gourmet, oferecem valores de retorno de até 5%.

Outro exemplo é o Açougue de Planta, marca com opções veganas para o churrasco, como pancetta, kafta e linguiça, que oferece cupom de 20 reais a cada três pedidos feitos na loja da Green Kitchen pelo iFood.

Já no restaurante especializado em churrasco Bark & Crust, do chef e assador Daniel Lee, a estratégia adotada foi de descontos diários na plataforma do iFood. Sempre, um item da cozinha (acompanhamentos), da praça de búrguer (sanduíches e hambúrgueres), da parrilla (carnes grelhadas ou defumadas) e de sobremesa entra em promoção com dedução de 10% a 15% do valor do cardápio.