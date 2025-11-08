Como a chinesa Leapmotor vai funcionar no Brasil

Talvez só o impacto das duas guerras mundiais na aceleração e sofisticação da indústria automotiva se compare à revolução em curso imposta pela ascensão das fabricantes chinesas, acelerada na última década.

Para algumas empresas ocidentais do setor, mais lógico do que enfrentar a descomunal capacidade de produção chinesa é se beneficiar dela. É o que fez a Stellantis, que em 2023 comprou 20% da Leapmotor na China. A partir da união nasceu a Leapmotor International, empresa criada para produzir e vender carros fora do país e da qual o conglomerado formado em 2021 com a fusão da PSA com a FCA detém 51%.

E assim a Leapmotor acaba de desembarcar no Brasil. “Temos uma estratégia de longo prazo para o país, sempre com produtos pensados para nossos consumidores, que terão à disposição neste momento 36 concessionários distribuídos nas principais cidades do Brasil”, explica Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul.

Todas as concessionários da Leapmotor no Brasil já são parceiros da Stellantis na comercialização de outras marcas, como Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram.

O primeiro produto da Leapmotor por aqui é o SUV médio C10, que oferece duas versões, BEV e REEV. Na primeira, de R$ 189.990, um motor elétrico de 218 cv e 32,6 kgfm atua sozinho para impulsionar as rodas traseiras. Na segunda, de R$ 199.990, o mesmo motor elétrico, aqui com 215 cv, recebe a companhia de um propulsor a combustão de 1,5 litro, cuja única missão é fornecer energia à bateria.

Tecnologia e conforto

Entre os principais equipamentos estão faróis de LED com tecnologia adaptativa (que ajusta a luminosidade conforme condições climáticas e tráfego), central multimídia de 14,6 polegadas (que controla todas as funções do carro, da climatização ao rádio, passando pela configuração da iluminação ambiente), sistema de som com 12 alto-falantes e 840W e sete airbags, um deles instalado entre os bancos dianteiros.

No aplicativo da marca, os proprietários podem até cadastrar o smartphone como chave digital, além de verificar a autonomia do veículo e acionar o ar-condicionado à distância.

Quanto às dimensões, o C10 tem 4,74 metros de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 2,13 de largura e 1,68 m de altura. Visualmente idênticos, o que diferencia o C10 BEV do REEV é o bocal de reabastecimento de combustível do REEBV, também chamado de ultra-híbrido. Nele, o porta-malas comporta 435 litros; no BEV, são 465 litros e há outro, sob o capô, de 32 litros.

A marca desembarca no Brasil com um curioso sistema de pós-vendas: com preços fixos, as manutenções periódicas podem ser adquiridas antecipadamente, no momento da compra, e ficam vinculadas ao veículo, carregando seus valores ao do carro no caso de revenda.

Já em pré-venda, o Leapmotor B10 (R$ 172.990) será entregue a partir de janeiro.