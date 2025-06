Luxo à venda: Stellantis avalia desfazer-se da Maserati em meio à reestruturação de marcas

Única marca de luxo da Stellantis, a Maserati pode estar à venda, segundo a Reuters. Com um portfólio de 14 marcas, a montadora franco-ítalo-americana busca reformulação.

Segundo a agência de notícias, as conversas sobre o futuro da Maserati começaram antes da nomeação do novo CEO Antonio Filosa, que assumirá o cargo na segunda-feira, 23. O cargo foi ocupado por John Elkann após a renúncia de Carlos Tavares.

À época da nomeação de Elkann, a Stellantis enfrentava um cenário desafiador, com insatisfação dos concessionários nos Estados Unidos e o desafio de reposicionar marcas tradicionais em um mercado altamente competitivo e em transformação.

Agora, a quarta maior montadora do mundo enfrenta altas tarifas de importação dos EUA, impostas pelo presidente Donald Trump, além da forte concorrência de rivais chineses.

Segundo a Reuters, a Stellantis contratou a consultoria McKinsey para aconselhá-la sobre os impactos das tarifas dos EUA nas marcas Maserati e Alfa Romeo.

A apuração afirma que a McKinsey está aconselhando Stellantis a vender a Maserati. Quando questionada, uma porta-voz da Stellantis disse: “Respeitosamente, a Maserati não está à venda”. Já a McKinsey se recusou a comentar.

Investidores e analistas acreditam que um portfólio menor aumentaria as margens de lucro da montadora, já que as ações da Stellantis perderam dois terços de seu valor desde março de 2024.

Além da queda das ações da Stellantis, as vendas da Maserati também caíram mais da metade em 2024, com 11.300 unidades vendidas no mundo.

Nenhum modelo da Maserati está programado para ser lançado.

Entre os possíveis compradores estão as montadoras chinesas, como a Chery, que desejam aumentar sua expansão na região e reconhecimento dos consumidores.

Perfil do novo CEO

Antonio Filosa construiu sua carreira na empresa com foco em operações e gestão de mercados-chave. O executivo terá a missão de reverter o quadro de desempenho financeiro do conglomerado automotivo que reúne marcas como Fiat e Jeep, otimizar a carteira de produtos e acelerar a adaptação às demandas por sustentabilidade no setor automotivo.