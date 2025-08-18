Montadora chinesa dispara 200% na bolsa e desafia rivais com SUV elétrico de R$ 100 mil

Uma montadora chinesa de veículos elétricos pouco conhecida no Brasil tem chamado atenção do mercado global em 2025. A Leapmotor, com sede em Hangzhou, na China, viu suas ações em Hong Kong valorizarem mais de 200% nos últimos 12 meses.

Com uma estratégia de preços agressivos, forte produção verticalizada e vendas em ritmo acelerado, a empresa está desafiando nomes como XPeng, Li Auto e Xiaomi no setor de elétricos.

Fundada em 2015 por Zhu Jiangming e Fu Liquan, os mesmos empreendedores que criaram a fabricante de câmeras Dahua Technology, a Leapmotor aposta em um modelo de negócios baseado no desenvolvimento interno de cerca de 70% de seus componentes.

A empresa se posiciona como uma opção mais acessível no mercado chinês, com veículos de grande porte a preços competitivos.

Vendas em alta

O modelo C11, um SUV familiar lançado em 2020, tem sido um dos grandes responsáveis pelo sucesso recente. Vendido a partir de 148.800 yuans (cerca de R$ 100 mil), o C11 custa significativamente menos que o modelo mais barato da Li Auto, o L6, que parte de 249.800 yuans.

Essa diferença de preço, em um cenário de desaceleração econômica na China, tem favorecido a Leapmotor, que registrou pela primeira vez mais de 50 mil unidades vendidas em um único mês, em julho.

A montadora elevou sua meta de vendas para 2025 a 500 mil unidades, ante 290 mil no ano anterior, e analistas projetam um lucro líquido de 558 milhões de yuans (cerca de R$ 375 milhões) — o primeiro resultado positivo da empresa desde sua fundação.

Ações em disparada

As ações da Leapmotor encerraram a última sexta-feira cotadas a HK$ 65,40, contra a mínima de HK$ 19,54 registrada em agosto do ano passado. Com a valorização, a empresa superou em desempenho os papéis da XPeng, Xiaomi e outras startups chinesas do setor.

Segundo levantamento da Bloomberg, a expectativa é de que os papéis possam atingir HK$ 74,89 nos próximos 12 meses.

Especialistas apontam que a estratégia de verticalização, associada à eficiência de capital e ao foco em veículos para o público de massa, são os principais trunfos da empresa.

"A Leapmotor oferece grandes SUVs por preços acessíveis, o que só é possível graças ao seu modelo de integração vertical", afirmou Rosalie Chen, analista da Third Bridge, em entrevista à Bloomberg.

Expansão internacional

Para além da China, a Leapmotor começa a mirar novos mercados. No fim de 2023, a empresa anunciou uma joint venture com a Stellantis, fabricante de marcas como Jeep, Fiat, Peugeot e Chrysler.

O acordo prevê a produção e venda de veículos Leapmotor fora da China, um movimento estratégico que contrasta com rivais como BYD, que optam por construir fábricas próprias na Europa.

Em 2024, a Leapmotor exportou 13.726 veículos, o que representa cerca de 5% do volume total de vendas. Com o apoio da Stellantis, a expectativa é acelerar a internacionalização da marca.

Apesar do crescimento expressivo, analistas alertam que a montadora ainda precisa provar sua capacidade de escalar a operação e alcançar a marca de 1 milhão de unidades vendidas por ano, um patamar que muitas fabricantes de nicho têm dificuldade em atingir.

Além disso, transformar ganhos pontuais em lucros sustentáveis de longo prazo segue como um desafio central para a companhia.