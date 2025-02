Fabricantes chinesas de celulares apostam no segmento premium para expandir globalmente

Os fabricantes chineses de smartphones estão acelerando sua expansão para mercados como Sudeste Asiático, Europa, América Latina e África. Com dispositivos premium e intermediários que competem diretamente com Apple e Samsung, essas empresas aproveitam sua capacidade de produção e inovação para conquistar novos consumidores.

Expansão estratégica para novos mercados

Desde o ano passado, diversas fabricantes enviaram equipes para explorar mercados internacionais. Além do Sudeste Asiático, regiões como Europa e América Latina se tornaram focos de investimento.

“No ano passado, fui ao Brasil quatro vezes”, disse Billy Zhang, presidente de marketing, vendas e serviços internacionais da Oppo, ao Yicai. “Passei muito tempo em aviões, viajando do Sudeste Asiático para a América Latina e, de lá, para a Europa, pulando de cidade em cidade.”

A Oppo planeja investir mais em mercados com alta demanda por smartphones premium e intermediários, como Europa e América Latina. “Acredito que, em regiões onde Samsung e Apple dominam, haverá oportunidades significativas de crescimento para o nosso negócio”, afirmou Zhang.

Europa como prioridade para a Oppo

Após resolver sua disputa de patentes com a Nokia, a Oppo está confiante em seu crescimento na Europa. “Neste ano, focaremos ainda mais no desenvolvimento do mercado europeu”, disse Zhang.

A estratégia da empresa terá como prioridade três países-chave:

Alemanha

Espanha

Itália

O objetivo da Oppo, sediada em Dongguan, é consolidar sua presença nesses mercados nos próximos três anos.

Honor aposta na Indonésia

Outra fabricante chinesa em expansão é a Honor, que anunciou em janeiro sua entrada no mercado indonésio por meio de uma parceria com a Erajaya, maior varejista de eletrônicos do país.

Segundo Li Jing, chefe da região do Pacífico Sul da Honor, a decisão de ingressar na Indonésia foi tomada com cautela. Atualmente, smartphones premium e intermediários representam cerca de 15% do mercado indonésio, com potencial de vendas de 5 milhões de unidades.

Embora Apple e Samsung dominem esse segmento, a Honor pretende conquistar uma fatia significativa desse mercado.

Concorrência com Apple e Samsung

Os fabricantes chineses estão reduzindo a diferença em relação à Apple, especialmente em áreas como:

Fotografia avançada

Desempenho do sistema

Experiência em jogos

Em algumas categorias, marcas chinesas já assumiram a liderança tecnológica e estão confiantes para competir diretamente com Apple e Samsung, afirmou um diretor de tecnologia de uma grande fabricante chinesa.

A pressão das marcas chinesas sobre as gigantes do setor já impacta a participação de mercado. Em 2023, por exemplo:

A Samsung viu sua participação na Indonésia cair de 59% no primeiro trimestre para 48% no terceiro , segundo Zhu Jiatang , analista sênior da Canalys .

viu sua participação na , segundo , analista sênior da . A Apple também perdeu espaço, reduzindo sua fatia de 10% para 9% no mesmo período .

também perdeu espaço, reduzindo sua fatia de . Enquanto isso, a participação combinada das marcas chinesas cresceu de 31% para 43%.

Com investimentos crescentes em inovação e mercados internacionais, as fabricantes chinesas estão cada vez mais competitivas, ameaçando a hegemonia de Apple e Samsung no segmento premium.