Pai de Vorcaro é preso pela PF em operação sobre o Master

Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 14, em Belo Horizonte, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero.

A investigação apura a atuação de uma suposta organização suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos para proteger interesses empresariais ligados ao banco.

A operação também teve como alvo integrantes da própria corporação. Um agente da PF foi preso e uma delegada foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Ambos acabaram afastados das funções por determinação judicial. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações apontam que Henrique Vorcaro atuava em conjunto com o empresário Luiz Phillipi Mourão, conhecido pelo apelido de “Sicário”.

De acordo com os investigadores, Mourão seria responsável por operacionalizar ações da chamada “Turma”, grupo investigado por atividades de vigilância, monitoramento e coleta ilegal de dados.

As apurações indicam que os alvos das ações eram pessoas consideradas ameaças aos interesses de Daniel Vorcaro e do Banco Master.

A investigação afirma que o grupo teria utilizado mecanismos de espionagem e acesso indevido a informações sigilosas para acompanhar desafetos e potenciais riscos ao conglomerado financeiro.[/grifar]

A sexta fase da Operação Compliance Zero mobilizou agentes em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. A Justiça também autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados.

Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, os investigados podem responder por crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

Quem é Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro é fundador do Grupo Multipar, conglomerado com atuação nos setores de engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário. A companhia ganhou relevância em Minas Gerais ao longo das últimas décadas, sobretudo em contratos ligados à infraestrutura e grandes obras.

O nome da família Vorcaro ganhou projeção nacional nos últimos anos com a expansão do Banco Master sob comando de Daniel Vorcaro. A instituição financeira ampliou presença no mercado ao apostar em operações estruturadas, crédito corporativo e aquisição de ativos problemáticos de empresas em recuperação judicial.

Até o momento, a defesa de Henrique Vorcaro e de Daniel Vorcaro não se manifestou sobre a operação.