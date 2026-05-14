Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pai de Vorcaro é preso pela PF em operação sobre o Master

Nova fase da operação apura esquema de intimidação, espionagem e acesso ilegal a dados ligados ao Banco Master.

Banco Master (Reprodução/Banco Master)

Banco Master (Reprodução/Banco Master)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 14 de maio de 2026 às 08h32.

Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 14, em Belo Horizonte, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero.

A investigação apura a atuação de uma suposta organização suspeita de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos para proteger interesses empresariais ligados ao banco.

A operação também teve como alvo integrantes da própria corporação. Um agente da PF foi preso e uma delegada foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Ambos acabaram afastados das funções por determinação judicial. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As investigações apontam que Henrique Vorcaro atuava em conjunto com o empresário Luiz Phillipi Mourão, conhecido pelo apelido de “Sicário”.

De acordo com os investigadores, Mourão seria responsável por operacionalizar ações da chamada “Turma”, grupo investigado por atividades de vigilância, monitoramento e coleta ilegal de dados.

As apurações indicam que os alvos das ações eram pessoas consideradas ameaças aos interesses de Daniel Vorcaro e do Banco Master.

A investigação afirma que o grupo teria utilizado mecanismos de espionagem e acesso indevido a informações sigilosas para acompanhar desafetos e potenciais riscos ao conglomerado financeiro.[/grifar]

A sexta fase da Operação Compliance Zero mobilizou agentes em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. A Justiça também autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados.

Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, os investigados podem responder por crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

Quem é Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro é fundador do Grupo Multipar, conglomerado com atuação nos setores de engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário. A companhia ganhou relevância em Minas Gerais ao longo das últimas décadas, sobretudo em contratos ligados à infraestrutura e grandes obras.

O nome da família Vorcaro ganhou projeção nacional nos últimos anos com a expansão do Banco Master sob comando de Daniel Vorcaro. A instituição financeira ampliou presença no mercado ao apostar em operações estruturadas, crédito corporativo e aquisição de ativos problemáticos de empresas em recuperação judicial.

Até o momento, a defesa de Henrique Vorcaro e de Daniel Vorcaro não se manifestou sobre a operação.

Acompanhe tudo sobre:Polícia Federal

Mais de Brasil

Áudio com Vorcaro desgasta Flávio e fortalece rivais da direita, dizem analistas

Caiado: Flávio deve responder sobre relação com Vorcaro e financiamento de filme

Flávio Bolsonaro diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro, mas admite ligação com banqueiro

Zema diz que relação de Flávio com Vorcaro é 'imperdoável'

Mais na Exame

Negócios

Gigante alemão tem uma fábrica única no mundo. Ela fica em SP e terá R$ 50 milhões para crescer

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

Carreira

Empresas levam 42 dias para contratar e custo pode chegar a US$ 4,5 mil, aponta estudo

Mercados

Yuan dispara com encontro Trump-Xi Jinping — e pode subir mais