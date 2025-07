Arte e conservação: Bvlgari anuncia patrocínio da Pinacoteca de São Paulo

Após convidar artistas plásticos para elaborarem peças para as lojas da Bvlgari no Brasil, a maison italiana anuncia um novo passo no universo artístico no país: o patrocínio da Pinacoteca de São Paulo, museu de artes visuais mais visitado do Brasil que completa 120 anos em 2025. O patrocínio terá como foco o Centro de Conservação e Restauro da Pinacoteca, além de apoiar exposições do museu.

“Estamos muito felizes em anunciar nossa parceria com a Pinacoteca de São Paulo, uma instituição com um legado extraordinário de 120 anos no apoio à arte moderna e contemporânea, tanto no Brasil quanto no mundo. Esta colaboração reforça ainda mais nosso compromisso duradouro com as artes e o impacto cultural que aspiramos deixar para as futuras gerações. Com seus espaços arquitetônicos únicos e programação diversificada, a Pinacoteca se destaca como uma referência líder no mundo da arte contemporânea. Na Bvlgari, sempre acreditamos que a arte é a alma da nossa Maison. Valorizamos profundamente a influência transformadora que artistas e artesãos têm — não apenas no mundo das joias, mas também na formação da narrativa cultural da nossa marca", diz Jean-Christophe Babin, CEO da Bvlgari.

Além do Brasil, há muito tempo a Bvlgari se envolve na preservação dos legados culturais, financiando a restauração de monumentos icônicos e sítios arqueológicos em Roma.

“Assim como a Bvlgari, a Pinacoteca é um ícone vivo, o museu está sempre se transformando e se reinventando de maneiras que refletem questões do seu tempo e promova outras formas de imaginarmos um futuro. A instituição existe tanto como um lugar de zelo pelo patrimônio quanto como um espaço para experimentação, educação e construção de culturas a partir de perspectivas compartilhadas. Estamos muito orgulhosos de receber a Bvlgari — e seu legado plural de beleza e artesanato que abrange mais de 140 anos — como parceiros em nossa missão de preservar o patrimônio artístico e cultural do Brasil”, diz Jochen Volz, Diretor Geral da Pinacoteca.

A parceria fornecerá recursos para o Núcleo de Conservação e Restauro da Pinacoteca, que inclui o Laboratório de Conservação e Restauro e as Reservas Técnicas.

O anúncio sucede uma série de iniciativas artísticas lideradas pela joalheria romana desde sua chegada ao país em 2012, como a colaboração com o artista multidisciplinar Gabriel Massan, que desenvolveu experiências imersivas celebrando o 75º aniversário da coleção Serpenti da Bvlgari.

A Bvlgari também encomendou obras dos artistas brasileiros Gabriella Garcia e Leandro Vigas.

Bvlgari: patrocínio da Pinacoteca do Estado de São Paulo (Pinacoteca/Divulgação)

Workshop de restauro na Pinacoteca

A Pinacoteca realiza a oficina de PVA Borax Gel no Laboratório de Conservação e Restauração da Pina Luz nos dias nos dias 13 e 14 de agosto. O workshop, ministrado por especialistas italianos, será realizado na língua inglesa e contará com um tradutor consecutivo inglês-português.

A troca de conhecimento favorece a adoção de abordagens mais seguras, sustentáveis e eficazes para a preservação de acervos sensíveis, ampliando a capacidade das equipes brasileiras de responder a desafios complexos em diferentes contextos materiais e institucionais.

Serão dois dias de encontro técnico, liderados por Andrea Del Bianco e Augusto Giuffredi, onde serão apresentadas as principais classes de agentes gelificantes, suas propriedades químico físicas e suas utilizações na restauração de obras de arte. Serão abordadas técnicas de preparação de géis e as possibilidades de diferentes formulações, com ajustes das características físicas.

Com 22 vagas gratuitas abertas a profissionais da área, as inscrições podem ser feitas através do site da Pinacoteca.