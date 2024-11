Bvlgari Studio celebra projeto artístico e nova coleção de joias

Com projetos em diferentes países, o Bvlgari Studio chegou ao Brasil. A plataforma criativa multidisciplinar convida criadores contemporâneos a reinterpretar ícones da joalheria, como B.zero1, Bvlgari Bvlgari e Bvlgari Tubogas. No início deste ano, um evento em Seul apresentou uma instalação do B.zero1: um anel que ao longo dos últimos 25 anos ofereceu um território ilimitado para a experimentação criativa.

Na inauguração brasileira, o foco foi a nova coleção de joias Bvlgari Tubogas. A coleção homenageia duas das marcas registradas da Bvlgari: a técnica artesanal Tubogas e o uso do ouro amarelo.

A técnica Tubogas, desenvolvida a partir de tiras flexíveis de ouro que criam elos perfeitamente interligados sem nenhuma solda, é reconhecida mundialmente por sua versatilidade e por unir alguns dos códigos estéticos mais originais da Maison, como Monete e Serpenti.

A festa de lançamento aconteceu no espaço Home & Design do shopping Cidade Jardim. Na ocasião, a Bvlgari revelou, em meio a uma performance de dança contemporânea, a instalação interativa desenvolvida em colaboração com o artista multimídia brasileiro Leandro Vigas, como parte das iniciativas do Bvlgari Studio.

A obra de grande escala foi inspirada nas novas criações Bvlgari Tubogas e inclui elementos interativos de luz e movimento, por meio de um sistema sensorial inovador desenvolvido especialmente para o projeto. Este recurso interativo capta os movimentos ao seu redor para criar efeitos dinâmicos de luz, resultando em um diálogo entre obra e espectador, tornando-o parte da construção da experiência artística.

“Eu acho muito interessante como as peças Tubogas, por serem maleáveis, parecem abraçar, envolver o corpo de quem as veste. A partir disso, fui inspirado por essa ideia de como poderíamos abraçar várias pessoas ao mesmo tempo; como criar uma obra em que uma das interações seja a sensação de estar sendo abraçado ou envolto por um elemento,” diz Vigas.

A instalação, apresentada durante o evento, ficará em exposição para o público geral no espaço Home & Design até 6 de janeiro. O artista reconhece o símbolo do espiral como uma forma orgânica, encontrada na natureza e repleta de simbologia, fazendo uma analogia ao próprio processo criativo e sua contínua evolução.

Com formação em design gráfico e cinema, e atuando profissionalmente no universo de arte desde 2010, o artista catarinense caracteriza seu trabalho pelo uso de instalações de luz, projeções 360º e performances ao vivo.

Com esta colaboração, Vigas se une ao time de criativos globais que vêm contribuindo com suas visões artísticas para o legado de inovação e cocriação da Maison, incluindo, entre outros, o DJ e produtor ítalo-americano Anyma, o multi-instrumentista jamaicano Masego, o artista alemão Christopher Bauder, a bailarina Isabella Boylston, o designer gráfico Antoni Tudisco (responsável pela campanha digital do projeto Bvlgari Studio) e o coreógrafo francês Sadeck Berrabah, famoso por suas performances focadas nos movimentos dos braços e das mãos.

Bvlgari: novos designs de joias Tubogas (Divulgação/Divulgação)

Tubogas: de técnica proprietária ao ícone

A técnica Tubogas foi pioneira em uma nova visão estética com seus elos de ouro flexíveis e elegantes. Foi em 1948 que a Maison começou a experimentar com Tubogas para criar a pulseira maleável e envolvente de seu primeiro relógio-joia Serpenti. Nomeada a partir do cano de gás usado para transportar gás pressurizado na década de 1920, a técnica de joalheria destacou-se pela integração entre funcionalidade e estética nos anos em que o design industrial prosperou na Europa.

No entanto, foi na década de 1970 que o método inconfundível se tornou um verdadeiro marco com criações feitas predominantemente em ouro amarelo.

“A engenhosidade da Bvlgari em ressignificar uma antiga técnica industrial para desenvolver um produto de design elevado, como Tubogas, se conecta muito bem com meu trabalho, onde também aplico elementos industriais para dar novas formas e significados a eles”, diz Vigas.

Bvlgari: novos designs de joias Tubogas (Divulgação/Divulgação)

Bvlgari Tubogas em São Paulo

No Brasil, os novos designs de joias Tubogas foram lançados com uma Pop-In Shop dedicada à coleção, aberta ao público por tempo limitado dentro da Boutique Bvlgari do Shopping Cidade Jardim. A coleção de estreia das joias Bvlgari Tubogas conta com 16 novas peças, cujos designs distintos incorporam o brilho radiante do ouro amarelo, metal precioso muito valorizado pela joalheria desde os anos 50.

Na época, o cenário de Alta Joalheria era dominado pelo estilo Art Déco e criações em platina, enquanto a Bvlgari se destacava com joias ousadas em ouro amarelo, que remetiam aos tons quentes e ao brilho luminoso das paisagens italianas.

A icônica técnica artesanal, agora reinterpretada nesta nova coleção, se mantém como um tributo à essência pioneira da Maison, unindo duas de suas assinaturas de design: Tubogas e o uso de ouro amarelo.