Revolução do Churrasco: como fazer a fraldinha perfeita de Marcos Bassi

Um dos mais lendários churrasqueiros de todos os tempos, Marcos Bassi foi um empresário brasileiro do setor gastronômico que fundou a marca de carnes Bassi. Além disso, foi ele quem criou cortes superpopulares hoje em dia, como a fraldinha, o steak do açogueiro e o bombom de alcatra.

Falecido em 2013, o legado de Bassi atravessou gerações e suas receitas continuam sendo as estrelas do Templo da Carne Marcos Bassi, comandado por sua filha, Tatiana Bassi.

No novo episódio da Revolução do Churrasco, série que vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19 horas, o repórter Daniel Salles visita o Templo Bassi para desvendar, junto de Tatiana, os segredos da fraldinha perfeita que seu pai a ensinou.

"Meu pai foi um percursor do bom churrasco. Ele trouxe as butiques de carne para o Brasil e virou referência para muitos churrasqueiros", diz Tatiana. A fraldinha no espeto continua sendo a maior atração do Templo Bassi. "Ele teve a ideia de ir costurando a fraldinha no espeto e de ir variando a temperatura da grelha para trazer suculência", diz. Assista: