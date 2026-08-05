A caixa de joias imaginada por Humberto Campana para a Tiffany & Co.

Antes de entrar na nova pop-up da Tiffany & Co. no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, o olhar se volta para a fachada de vime trançado na cor Tiffany Blue, criada por Humberto Campana. Inspirada em formas da natureza, a estrutura faz parte do projeto desenvolvido pelo Estúdio Campana para a loja temporária da joalheria e marca um novo capítulo da colaboração entre o designer brasileiro e a marca.

A pop-up, localizada no piso térreo do shopping, amplia a parceria iniciada em 2025, quando o Estúdio Campana assinou o projeto da flagship da Tiffany & Co. no Shopping Iguatemi. Em 2026, Humberto Campana também foi responsável pelas vitrines de fim de ano da marca em endereços como a Via Montenapoleone, em Milão, e a The Landmark, em Nova York.

Tiffany & Co. no JK Iguatemi: fachada inspirada em formas da natureza e assinada pelo Estudio Campana (Fran Parente/Divulgação)

No JK Iguatemi, o conceito desenvolvido pelo estúdio se estende ao interior da loja. Um portal de vime conecta os ambientes e mantém a linguagem visual da fachada. O espaço também reúne peças da coleção Sushi, criada pelo Estúdio Campana, e mobiliário produzido exclusivamente para o projeto.

"Depois da loja do Shopping Iguatemi, tivemos a oportunidade de reinterpretar o conceito original em um formato mais intimista, como uma caixa de joias tramada em que os visitantes podem entrar", diz Humberto Campana.

Segundo Ciro Neto, CEO da Iguatemi S.A., a abertura reforça a parceria entre o shopping e a Tiffany & Co. "Este novo capítulo fortalece a nossa parceria estratégica com a marca do grupo LVMH, iniciada com a primeira flagship da Tiffany na América Latina, no Iguatemi São Paulo", diz. A pop-up reúne algumas das principais coleções da Tiffany & Co., entre elas HardWear by Tiffany, Knot by Tiffany, Lock by Tiffany e T by Tiffany. O espaço também apresenta criações de Jean Schlumberger e uma área dedicada à Love & Celebration, com os anéis de noivado da marca.