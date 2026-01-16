CEO da TAG Heuer deixa o cargo em meio à turbulência do setor

A LVMH confirmou nesta sexta-feira, 16, a saída de Antoine Pin do cargo de CEO da TAG Heuer. O executivo, que assumiu o comando da marca em julho de 2024, decidiu encerrar um ciclo de mais de duas décadas dentro do conglomerado da LVMH para "iniciar um novo capítulo em sua carreira". O sucessor para a posição ainda não foi anunciado.

A saída de Pin acontece em um momento estratégico e de transição para a fabricante suíça. Sob sua gestão relâmpago, a TAG Heuer consolidou parcerias de peso, como o retorno à Fórmula 1 como cronometrista oficial e o patrocínio máster do Grande Prêmio de Munique.

Além disso, reforçou a aposta em tecnologia com o lançamento da quinta geração de seu relógio conectado, em colaboração com a New Balance.

Cenário desafiador

A mudança no comando ocorre em um ambiente de forte pressão para os relojoeiros suíços. Após as exportações para os Estados Unidos — principal mercado do setor — despencarem 56% em setembro do ano passado, o mercado reagiu com otimismo às recentes sinalizações do presidente Donald Trump sobre um possível acordo tarifário.

A expectativa de redução nas taxas de importação fez as ações de concorrentes como Swatch e Richemont subirem nesta semana.

Dentro da LVMH, o movimento de Pin é o mais recente em uma série de trocas no alto escalão da divisão de relógios. Ele havia substituído Julien Tornare, que permaneceu apenas seis meses no cargo antes de assumir a Hublot.

A gestão relâmpago de Antoine Pin

A trajetória de Pin no universo da alta relojoaria começou muito antes da ascensão ao topo da marca. Formado pela prestigiada HEC Paris, ele ingressou na TAG Heuer originalmente em 1994, como gerente júnior de vendas para o Oriente Médio, anos antes de a etiqueta ser adquirida pela LVMH.

Após a integração ao grupo francês em 1999, o executivo ocupou postos estratégicos em diferentes frentes do conglomerado, incluindo a diretoria de marketing internacional da Zenith e a gestão da unidade de relógios da Bvlgari.