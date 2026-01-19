Bvlgari traz clássicos repaginados para a LVMH Watch Week

Para a LVMH Watch Week deste ano, a Bvlgari apresenta interpretações dos modelos Monete e Tubogas. Na edição que acontece em Milão, a maison revela o Maglia Milanese Monete, em ouro rosé com pulseira produzida por meio da técnica da malha milanesa, e o Tubogas Manchette, com pulseira em ouro amarelo com design inspirado nos anos 1970 e aplicação de pedras preciosas.

As criações refletem a herança da Bvlgari em ourivesaria e relojoaria e são equipadas com os calibres Piccolissimo — agora com coroa de corda — e Lady Solotempo Automatic, com nova decoração.

“Tenho orgulho de ver as maisons da LVMH — Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Tiffany & Co., La Fabrique du Temps e L’Epée — reunidas para a LVMH Watch Week. Suas criações reforçam o compromisso do Grupo com a relojoaria suíça e com a criatividade compartilhada entre as maisons. Este evento marca o início do ano e nos permite apresentar nossas novidades a parceiros, jornalistas e clientes. Para 2026, esperamos lançamentos e peças de todas as nossas Maisons, impulsionadas pela criatividade do Grupo”, diz Jean-Christophe Babin, CEO da Bvlgari e CEO da Divisão de Relógios da LVMH.

Ao revisitar seus modelos de relógios e joias, a Bvlgari propõe leituras que dialogam com períodos de sua história. A partir das estéticas Monete e Tubogas, o estúdio de design da Maison retoma referências para criar versões atuais.

O relógio Maglia Milanese Monete retoma a coleção Monete, lançada pela Bvlgari na década de 1960. A peça incorpora uma moeda datada entre 198 e 297 d.C., com a efígie do imperador Caracalla, reforçando a ligação da Maison com a Antiguidade.

Pela primeira vez, a Bvlgari utiliza a técnica da malha milanesa na coleção Monete. A trama em ouro confere flexibilidade à pulseira e estrutura ao relógio.

A pulseira Tubogas envolve o pulso em uma estrutura espiral de ouro e diamantes, com aplicação de pedras preciosas coloridas. Introduzida pela Bvlgari na década de 1940, a Tubogas consolidou-se como um de seus códigos criativos nos anos 1970, período que orienta esta interpretação.

LVMH Watch Week: Bvlgari apresenta Tubogas Manchette, com pulseira em ouro amarelo com design inspirado nos anos 1970 (Bvlgari/Divulgação)

A mecânica

A Bvlgari reúne tradição joalheira romana e relojoaria suíça por meio de movimentos de manufatura desenvolvidos para relógios de pequenas proporções.

O Maglia Milanese Monete é equipado com o calibre Piccolissimo BVP100, de 13,50 mm de diâmetro, 2,50 mm de espessura e 102 componentes. Produzido pela Bvlgari em Le Sentier, na Suíça, o movimento, apresentado em 2022, surge agora com corda pela coroa e fundo de caixa em safira.

O Tubogas Manchette abriga o calibre Lady Solotempo Automatic BVS100, que indica horas, minutos e segundos. Com 19 mm de diâmetro, 3,90 mm de espessura e 102 componentes, o movimento oferece reserva de marcha de 50 horas e frequência de 21.600 vibrações por hora, mantendo adaptação a diferentes criações da Maison.

Juntamente com o Baby Tourbillon BVL150, utilizado em peças selecionadas, os calibres Piccolissimo e Lady Solotempo reforçam a atuação da Bvlgari na relojoaria mecânica.

Maglia Milanese Monete

O Maglia Milanese Monete é apresentado em ouro rosé com pulseira de malha milanesa. Desenvolvida a partir de fios de ouro entrelaçados, essa técnica tem origem em Milão, onde foi criada durante o Renascimento. A Bvlgari adota essa construção pela primeira vez, associando sua flexibilidade ao design Monete.

“A essência desta criação está na flexibilidade, que conduziu o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo. A peça combina diferentes elementos — uma moeda, uma forma geométrica e a malha milanesa — e apresenta o universo da relojoaria e da joalheria da Maison”, diz Fabrizio Buonamassa Stigliani, Diretor Executivo de Criação de Produto da Bvlgari.

A coleção Monete reúne referências da joalheria italiana e da relojoaria suíça. Nesta versão, a Bvlgari introduz uma fivela de pino, inédita na linha, combinando moeda, forma geométrica e textura da malha milanesa.

Tubogas Manchette

O Tubogas Manchette retoma um modelo de 1974, com mostrador quadrado e pulseira Tubogas de espiral única. A peça combina diamantes com pedras preciosas — citrinos, rubelitas, peridotos, ametistas, topázios e espessartitas — distribuídas ao longo da pulseira.

A construção da pulseira preserva o formato Tubogas e introduz uma técnica de montagem: cada anel é moldado e polido antes de ser montado sobre uma lâmina de titânio. Esse método garante mobilidade ao conjunto, mantendo a flexibilidade do modelo.

Com o Maglia Milanese Monete e o Tubogas Manchette, a Bvlgari apresenta dois lançamentos que dialogam com sua história e reforçam sua abordagem de joalheria-relojoaria baseada na continuidade e na transformação.