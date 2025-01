TAG Heuer volta à Fórmula 1 como Cronometrista Oficial no aniversário de 75 anos do esporte

A relação entre a TAG Heuer e a Fórmula 1 começou em 1971, quando a Ferrari buscava um sistema de cronometragem para sua nova pista de testes em Fiorano, na Itália. O circuito, pioneiro por ser o primeiro centro construído exclusivamente por um fabricante, precisava de uma solução de precisão. Como líder mundial em equipamentos de cronometragem, a TAG Heuer foi escolhida para desenvolver o Le Mans Centigraph, dispositivo que auxiliou na avaliação de carros e pilotos da equipe italiana.

Anos mais tarde, em 1979, a TAG Heuer firmou uma parceria com a McLaren, iniciando uma das associações mais longevas da Fórmula 1, com mais de três décadas de colaboração. A marca também atuou como Cronometrista Oficial do esporte entre 1992 e 2003. Agora, em 2025, ano em que a Fórmula 1 celebra seu 75º aniversário, a TAG Heuer retorna ao posto, substituindo a Rolex em um acordo estratégico com a LVMH, grupo ao qual pertence e que é líder global no mercado de luxo.

“No esporte, definido pela resiliência mental, força física, estratégia, inovação e desempenho, é natural que a TAG Heuer esteja no centro da Fórmula 1 como Cronometrista Oficial”, afirma Antoine Pin, CEO da TAG Heuer. “Com décadas de história na F1, conectando-nos aos pilotos e equipes mais bem-sucedidos de todos os tempos, somos honrados e privilegiados em sermos o nome associado ao elemento que define o vencedor: o tempo.”

A marca terá uma presença significativa dentro e fora das pistas, com branding nos circuitos, ativações em Fan Zones e no Paddock Club, além de lançamentos de produtos inspirados no dinamismo e na emoção da Fórmula 1.

Uma parceria histórica

Senna com um TAG Heuer. (Divulgação/Divulgação)

Ao longo de décadas, a TAG Heuer consolidou seu legado na Fórmula 1. Entre seus momentos mais emblemáticos estão os dois títulos conquistados pela McLaren com Mika Häkkinen, em 1997 e 1998. A marca também esteve presente na estreia de talentos que marcariam a história do esporte, como Lewis Hamilton, que venceu seu primeiro campeonato mundial em 2008 com um TAG Heuer no pulso.

Outro capítulo marcante foi a parceria com Ayrton Senna. O piloto brasileiro, que ingressou na McLaren em 1988, usava os relógios da marca durante suas conquistas, que incluíram três títulos mundiais. Mesmo após sua morte em 1994, o legado de Senna continua vivo na TAG Heuer, que colabora com a Fundação Senna para promover valores como competitividade e excelência.

Em 2015, a marca encerrou sua parceria com a McLaren e, no ano seguinte, se uniu à Red Bull Racing. Com Max Verstappen, a equipe conquistou quatro títulos mundiais de pilotos e dois de construtores, reforçando a conexão da TAG Heuer com o desempenho de ponta na Fórmula 1.