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Ele traduz para investidores a aposta da Suzano no papel higiênico: ‘O mercado não aceita ruído’

Na maior produtora de celulose do mundo, Chay Santos conta como o MBA da Saint Paul o levou da análise interna ao RI

Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17h09.

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É assim que Chay Santos resume a virada da própria carreira. A frase separa duas fases de uma trajetória de mais de dez anos em finanças: a de quem produzia análises para consumo interno e a de quem hoje ajuda a traduzir esses números para analistas e investidores.

Consultor de Relações com Investidores da Suzano, maior produtora de celulose do mundo, com receita superior a R$ 50 bilhões em 2025, Chay chegou à área depois de cuidar das finanças da unidade de bens de consumo da companhia. 

Ele atribui ao MBA Executivo em Finanças da Saint Paul a mudança de perspectiva que o levou da análise interna à comunicação com o mercado de capitais.

Do custeio ao planejamento

A carreira começou em custos, no que Chay chama de hard finance, com foco em processos de custeio. Depois vieram passagens pela controladoria de diferentes empresas, até o planejamento financeiro da Stefanini, consultoria de serviços.

Foi nessa fase que ele fez a pós-graduação em Gestão de Riscos Financeiros, também na Saint Paul. Segundo Chay, o curso lhe deu clareza técnica. Pouco depois, surgiu a oportunidade na Suzano.

“Sou uma pessoa que acredita que é necessário estar sempre reinvestindo na própria formação”, diz.

Uma unidade nova até para a Suzano

Na Stefanini, a cadeira era mais técnica, de FP&A, em um time enxuto. Na Suzano, o escopo cresceu e Chay assumiu a visão financeira da unidade de bens de consumo, dedicada ao papel tissue, que na época era nova para a empresa.

Ele respondia por um P&L com orçamento acima de R$ 200 milhões e atuava como interlocutor financeiro do gerente executivo, do vice-presidente e dos diretores da unidade. Participou das frentes de otimização e turnaround que sustentaram a duplicação do Ebitda da unidade e o melhor resultado histórico da área em 2025.

“Por ser tudo novo, até para a própria Suzano, foi um momento de muito crescimento”, relembra.

Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

O que faltava era olhar para fora

Já na Suzano, Chay decidiu fazer o MBA. A Saint Paul, conta, sempre foi uma referência para ele em finanças. “Percebi que, além da profundidade técnica, eu precisava de um curso que me entregasse visão e comunicação”, afirma.

Os módulos que mais pesaram foram os ligados ao mercado financeiro. O programa inclui disciplinas como mercado financeiro e de capitais e cenário macroeconômico, conteúdos distantes da rotina que ele tinha até então.

“Eu estava em posições em que analisava internamente o negócio, gerava insights para dentro do negócio, e não necessariamente para entender o comportamento do mercado e do ambiente macroeconômico em relação ao negócio”, diz.

Foi dessa base, segundo ele, que veio a narrativa que hoje usa na comunicação com investidores. O curso também lhe deu, nas palavras de Chay, rigor analítico e de comunicação. Em um ciclo, ele foi promovido a consultor no time de FP&A da Suzano. 

"O MBA Executivo da Saint Paul foi um divisor de águas"Chay Santos, Consultor de Relações com Investidores na Suzano

22 fábricas e uma nova história para contar

A mudança seguinte veio com um movimento da própria companhia. Com a joint venture com a Kimberly-Clark, a Suzano passou a contar com 22 fábricas em 14 países no segmento de bens de consumo, segundo Chay.

O negócio ganhou peso dentro da empresa, e a liderança passou a discutir como dar clareza sobre ele ao mercado. Foi nesse contexto que Chay migrou para o time de Relações com Investidores, para ajudar a desenhar e construir a narrativa de bens de consumo da Suzano para investidores.

Traduzir para quem ouve

Hoje, a rotina envolve conversas com analistas sell-side e buy-side, além de outros públicos externos e internos, como vice-presidentes e diretorias executivas da companhia.

“É uma necessidade de entender o que o negócio está passando e conseguir traduzir isso para diferentes níveis hierárquicos e diferentes níveis de senioridade que há no mercado”, explica.

Para Chay, a função cobra dois tipos de preparo ao mesmo tempo. “É um trabalho que exige rigor técnico e um nível de comunicação muito assertivo, porque o mercado não aceita ruído”, finaliza.

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