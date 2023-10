Saint-Tropez no Rio de Janeiro: Reserva inaugura loja no hotel Fairmont

Lojas de moda praia dentro de hotéis e resorts cinco estrelas. Essa combinação certeira pode ser encontrada em balneários internacionais como Saint-Tropez, Sardenha e St. Barth, com marcas como Orlebar Brown, Vilebrequin e até a brasileira Adriana Degreas.

Esse modelo de parceria chegou ao Rio de Janeiro. A Reserva, marca de roupas masculinas do grupo AR&Co, acaba de abrir uma loja conceito dentro do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, do grupo Accor, um dos mais sofisticados hotéis do Brasil. A loja pode ser acessada tanto pela rua como pelo lobby do hotel.

Com o nome de Reserva Praia, a nova loja traz produtos exclusivos, que não estão nas outras quase 200 lojas da marca espalhadas pelo Brasil. São, por exemplo, bermudas com tecido de praia com ajustes laterais com micro estampas.

Outros destaques são as camisas de linho com aquarelas estampadas que reproduzem a vista da piscina localizada no sexto andar do hotel, com a reprodução da praia de Copabacana com o Pão de Açúcar ao fundo.

Uma volta às origens da Reserva

“Pouca gente lembra, mas foi assim que começamos, vendendo camisetas com estampas com alguma referência ao Rio de Janeiro em lojinhas de hotéis”, conta Rony Meisler, co-fundador da marca com o amigo Fernando Sigal e CEO da Ar&Co.

“Ter uma loja dentro de um hotel de alto padrão era um sonho antigo. O projeto levou um ano, até ajustarmos o modelo do negócio”, diz Meisler. A parceria foi inaugurada há dez dias.

“Sentíamos falta de poder oferecer uma experiência assim aos nossos clientes”, diz Netto Moreira, gerente geral do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana. “Somos ponto de encontro dos cariocas. Com essa parceria, Fairmont e Reserva se unem para valorizar e potencializar o que temos de melhor da cidade.”

A loja, com visual clean e boa distribuição das araras, conta com um café. Segundo Meisler, o movimento registrado já é o dobro do esperado. A ideia é oferecer uma opção de compra aos turistas que querem experimentar o estilo de vida carioca durante e depois das férias.

A unidade será a primeira desse formato com conceito de praia pensado para hotéis e resorts, com itens exclusivos. Meisler quer expandir o modelo para outras cidades. “Esse tipo de loja cabe em diversas cidades de praia do Brasil, mas também em centros mais urbanos, até São Paulo”, diz. Com a Reserva é melhor não duvidar de nada.