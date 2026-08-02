Inteligência Artificial

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Você sabe conversar com uma IA? A habilidade que virou diferencial competitivo

Escrever comandos claros, fornecer contexto e fazer perguntas estratégicas deixou de ser apenas uma forma de obter respostas melhores

A qualidade das respostas geradas por IA depende, em grande parte, da forma como o usuário estrutura suas perguntas (showcake/Shutterstock)

A qualidade das respostas geradas por IA depende, em grande parte, da forma como o usuário estrutura suas perguntas (showcake/Shutterstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 05h01.

Dois profissionais utilizam a mesma ferramenta de inteligência artificial. Um recebe uma resposta genérica e precisa reescrever o comando diversas vezes. O outro consegue um resultado próximo do esperado logo na primeira tentativa. A diferença, na maioria das vezes, não está na tecnologia, mas na forma como cada um conduz a conversa.

À medida que a IA generativa se incorpora à rotina das empresas, cresce a percepção de que saber formular boas perguntas é uma competência profissional.

O mercado já trata essa capacidade como parte do chamado prompting: a habilidade de estruturar instruções para que um modelo de inteligência artificial compreenda exatamente o que se espera dele.

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O problema não é a resposta

Quando o resultado produzido por uma IA não atende às expectativas, a primeira reação costuma ser atribuir o erro à ferramenta. Na prática, porém, muitos problemas surgem porque o pedido foi incompleto ou pouco específico.

Solicitar apenas "escreva um e-mail", por exemplo, dificilmente produzirá o mesmo resultado de informar quem é o destinatário, qual é o objetivo da mensagem, o tom desejado e o nível de formalidade esperado. Quanto mais informações relevantes o modelo recebe, maiores são as chances de entregar um conteúdo útil já na primeira tentativa.

Contexto vale tanto quanto a pergunta

Uma boa interação com IA começa antes da pergunta principal. Explicar o cenário, informar o público-alvo, definir o formato da resposta e indicar limitações costuma fazer mais diferença do que elaborar comandos longos.

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Em vez de escrever apenas "faça uma apresentação sobre vendas", um profissional pode informar que o material será apresentado para diretores, terá dez minutos de duração e deve utilizar linguagem executiva.

Pequenos detalhes mudam significativamente a qualidade do resultado. Esse processo também reduz a necessidade de várias rodadas de ajustes, economizando tempo durante o trabalho.

Saber revisar continua sendo essencial

Formular bons comandos não elimina a necessidade de analisar criticamente as respostas. Modelos de IA podem interpretar informações de maneira equivocada, deixar lacunas ou apresentar dados incorretos. Por isso, profissionais que obtêm melhores resultados costumam combinar duas competências: sabem pedir e sabem revisar.

Em vez de aceitar automaticamente o primeiro texto gerado, verificam argumentos, ajustam a linguagem, eliminam repetições e adaptam o conteúdo ao contexto da empresa.

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Uma habilidade que vai além da tecnologia

A importância dessa competência não se limita às áreas técnicas. Profissionais de marketing, recursos humanos, direito, finanças, educação e atendimento já utilizam inteligência artificial para acelerar tarefas do dia a dia.

Nesse cenário, construir bons comandos se aproxima de uma habilidade tradicional de comunicação: organizar ideias, transmitir objetivos com clareza e fornecer informações suficientes para que outra parte execute uma tarefa.

Especialistas apontam que, à medida que essas ferramentas evoluem, a vantagem competitiva tende a deixar de estar apenas no acesso à tecnologia. O diferencial passa a ser a capacidade de utilizá-la de forma estratégica, transformando perguntas bem elaboradas em respostas mais precisas, úteis e alinhadas às necessidades do trabalho.

 

 

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