Mais conspirações? O que esperar da segunda temporada de Sugar, da Apple TV

Uma das séries mais elogiadas do catálogo da Apple TV+ está de volta. A segunda temporada de "Sugar" estreia mundialmente na próxima sexta-feira, 19, e marca o retorno do detetive particular John Sugar, interpretado por Colin Farrell, em uma nova investigação repleta de mistérios e segredos.

Com oito episódios, a nova temporada será lançada semanalmente às sextas-feiras, seguindo o modelo adotado pela primeira temporada. O capítulo final está programado para 7 de agosto.

Um novo caso em Los Angeles

Depois dos acontecimentos que mudaram completamente a percepção dos espectadores sobre a série, John Sugar continua sua jornada em Los Angeles. Desta vez, ele é contratado para encontrar o irmão mais velho de um jovem boxeador em ascensão. O desaparecimento, porém, parece esconder algo muito maior do que aparenta.

Ao mesmo tempo, o protagonista segue em busca de respostas sobre o paradeiro de sua irmã desaparecida, uma trama pessoal que promete ganhar ainda mais destaque nos novos episódios.

A investigação levará Sugar a descobrir uma conspiração que se espalha por toda a cidade. A nova temporada promete explorar temas como corrupção, violência e dilemas morais, ampliando a escala da narrativa apresentada anteriormente.

Novos personagens entram em cena

Além do retorno de Colin Farrell, a série contará com reforços importantes no elenco. Entre os novos nomes estão Laura Donnelly, Sasha Calle, Shea Whigham, Jin Ha, Raymond Lee e Tony Dalton.

Por que a série chamou tanta atenção?

Lançada em 2024, "Sugar" conquistou público e crítica por misturar elementos clássicos das histórias de detetive com uma abordagem moderna e sofisticada.

A segunda temporada de "Sugar" estreia em 19 de junho, exclusivamente na Apple TV. O primeiro episódio chega na data de lançamento, enquanto os demais serão disponibilizados semanalmente até agosto.