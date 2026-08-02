Pesquisa Vox Brasil: Tarcísio tem 52,9% e Haddad, 34,3%, no 1º turno

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera com folga a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo a nova pesquisa eleitoral do instituto Vox Brasil divulgada neste domingo, 2.

Tarcísio aparece com 52,9% das intenções de voto no primeiro turno. Na segunda posição, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) pontua com 34,3%.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Carlos Machado tem 1,5% e Vera Lúcia marca 1,3%. Em seguida, Vivian Mendes pontua com 0,5% e Izadora Dias fica com 0,3%. Votos brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 5,5%, enquanto 3,7% não sabem ou não opinaram.

No recorte por grupos demográficos, o atual governador tem seu melhor desempenho entre os homens, no qual alcança 57,4% de preferência. Tarcísio também avança no segmento de maior poder aquisitivo, registrando 59,2% das intenções de voto entre os eleitores que ganham mais de dez salários mínimos.

Já Haddad encontra sua base mais sólida no eleitorado feminino, com 38,9%, e entre aqueles com menor faixa de renda. No grupo de pessoas que recebem até dois salários mínimos, o petista atinge 40,4% da preferência, embora ainda fique numericamente atrás do atual governador (47,7%) neste mesmo extrato social.

Tarcísio consolida vantagem no 2º turno

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, o atual governador paulista mantém a liderança do levantamento. Tarcísio alcança 53,5% da preferência do eleitorado, contra 35,8% de Haddad.

Tarcísio de Freitas: 53,5%

Fernando Haddad: 35,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 3,8%

Não Sabe/Não Opinou: 6,9%

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum representam 3,8% neste cenário. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder totalizam 6,9%. Em um recorte numérico de votos válidos, que exclui brancos e nulos, Tarcísio marca 59,9% contra 40,1% do petista.

Rejeição e avaliação do governo estadual

Quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, a pesquisa Vox Brasil aponta Fernando Haddad com a maior rejeição, atingindo 47,5%. Na sequência, Tarcísio de Freitas é rejeitado por 24,3% dos entrevistados. Entre os nomes com menor expressão, Vera Lúcia e Vivian Mendes são rejeitadas por 11,1% e 9,3%, respectivamente. Outros 10,5% dizem não rejeitar ninguém.

O levantamento também aferiu a percepção dos paulistas sobre a atual gestão do Executivo estadual. O governo de Tarcísio de Freitas é aprovado por 65,3% dos eleitores, enquanto 29,1% desaprovam a administração. Uma parcela de 5,6% não soube avaliar ou não opinou.

A pesquisa Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 1.480 eleitores entre 29 e 31 de julho de 2026, por meio de pesquisa presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-00142/2026.