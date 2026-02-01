Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

9 em cada 10 paulistas já sofreram tentativa de golpes digitais

Ações acontecem principalmente por WhatsApp, SMS, chamadas telefônicas, e-mails e redes sociais

Quase 30 milhões de paulistas já sofreram tentativas de golpes digitais (Freepik)

Quase 30 milhões de paulistas já sofreram tentativas de golpes digitais (Freepik)

SBT News
SBT News

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12h02.

Cerca de 30 milhões de moradores do Estado de São Paulo já foram alvo de tentativas de golpes digitais, segundo estudo da Fundação Seade.

As abordagens incluem mensagens suspeitas, ligações silenciosas e pedidos de dinheiro, principalmente por WhatsApp, SMS, chamadas telefônicas, e-mails e redes sociais.

A pesquisa indica que 40% da população já comprou em lojas virtuais inexistentes; 24% tiveram o cartão clonado; 15% foram vítimas do golpe da maquininha; e 25% caíram ou sofreram tentativa de fraude.

Para 95% dos entrevistados, os golpes estão aumentando.

16 hotéis para quem busca um Carnaval sossegado

"A intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação ampliou as oportunidades de interação digital, mas também aumentou de forma significativa os riscos associados à segurança online. Hoje, praticamente toda a população está exposta a tentativas de fraude", afirma o estudo da Fundação Seade.

Os principais alvos dos golpistas são pessoas entre 30 e 59 anos, com ensino superior e maior renda, devido à exposição mais intensa à internet. Também aparecem entre os perfis mais vulneráveis idosos com menor escolaridade e famílias de baixa renda, que tendem a ter mais insegurança no ambiente digital.

Acompanhe tudo sobre:Estado de São Paulogolpes financeirosFraudesWhatsApp

Mais de Brasil

Quando é feriado e ponto facultativo em fevereiro?

Fevereiro começa com alerta para chuvas e tempestades em 12 estados

'Powerbank gigante' em Goiânia será usado para socorrer ônibus elétricos

Consumo de energia no Brasil cresce 0,2% em 2025, aponta EPE

Mais na Exame

Negócios

Pequenas empresas usam IA para competir com gigantes — e o Brasil é destaque mundial

Mundo

Papa expressa 'grande preocupação' com tensões entre Cuba e EUA

Future of Money

Do experimento à infraestrutura: ativos digitais passam de fase

Mercados

DHL troca Miami por Brasil e coloca GRU e VCP como protagonistas logísticos