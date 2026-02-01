9 em cada 10 paulistas já sofreram tentativa de golpes digitais

Cerca de 30 milhões de moradores do Estado de São Paulo já foram alvo de tentativas de golpes digitais, segundo estudo da Fundação Seade.

As abordagens incluem mensagens suspeitas, ligações silenciosas e pedidos de dinheiro, principalmente por WhatsApp, SMS, chamadas telefônicas, e-mails e redes sociais.

A pesquisa indica que 40% da população já comprou em lojas virtuais inexistentes; 24% tiveram o cartão clonado; 15% foram vítimas do golpe da maquininha; e 25% caíram ou sofreram tentativa de fraude.

Para 95% dos entrevistados, os golpes estão aumentando.

"A intensificação do uso das tecnologias de informação e comunicação ampliou as oportunidades de interação digital, mas também aumentou de forma significativa os riscos associados à segurança online. Hoje, praticamente toda a população está exposta a tentativas de fraude", afirma o estudo da Fundação Seade.

Os principais alvos dos golpistas são pessoas entre 30 e 59 anos, com ensino superior e maior renda, devido à exposição mais intensa à internet. Também aparecem entre os perfis mais vulneráveis idosos com menor escolaridade e famílias de baixa renda, que tendem a ter mais insegurança no ambiente digital.