Umbro lança coleção vintage de camisas de times brasileiros

A tempo de garantir um presente do dia dos pais com muito estilo e nostalgia, a Umbro Brasil acaba de lançar uma coleção vintage de camisas de time, celebrando momentos históricos dos clubes patrocinados pela marca: Athletico, Grêmio, Santos, Sport Recife, Fluminense, Avaí e Chapecoense.

Parte de uma estratégia que pretende posicionar a marca no segmento de lifestyle, mas sem deixar de lado sua essência esportiva, cada uma das camisas têm diferentes tipos de mangas, golas e cortes combinados com os grafismos, logos e cores originais de cada época de referência.

Athletico Paranaense : início da parceria com a Umbro, em 1997

: início da parceria com a Umbro, em 1997 Grêmio : primeira conquista do Campeonato Brasileiro, 1981

: primeira conquista do Campeonato Brasileiro, 1981 Santos : bicampeonato na Taça Libertadores da América e bicampeonato Mundial, em 1963

: bicampeonato na Taça Libertadores da América e bicampeonato Mundial, em 1963 Sport Recife : conquista do Campeonato Pernambucano no cinquentenário do time, em 1955

: conquista do Campeonato Pernambucano no cinquentenário do time, em 1955 Fluminense : tricampeonato carioca, em 1985

: tricampeonato carioca, em 1985 Avaí : conquista do campeonato catarinense com recorde de público, em 1988

: conquista do campeonato catarinense com recorde de público, em 1988 Chapecoense: conquista do primeiro Campeonato Catarinense, em 1977

Camisa da nova coleção Vintage da Umbro Camisa da nova coleção Vintage da Umbro

“Entender todo esse contexto é primordial para percebermos a importância da história que existe em cada peça dessa coleção. Otimizar os modelos para se encaixarem na rotina de estilo atual carrega o peso e a delícia de datas memoráveis", conta Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil. "Nossa proposta é abraçar tudo que já foi vivido pelos times. O resultado é extremamente satisfatório e interligado à tradição dos clubes."

Reforçando seu novo posicionamento, a Umbro escolheu os botecos, barbearias do tradicional bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, para fotografar a nova coleção, mesclando os ares clássicos das ladeiras cariocas com a pegada contemporânea da marca. “O vintage é nosso combustível para essa saudade que pode ser revivida nos looks atuais, dentro e fora dos campos", completa Pogetto.

Com entrega para todo o Brasil, as novas camisas vintages da Umbro estão disponíveis para venda no site da marca ( www.umbro.com.br ) e canais de venda dos Clubes.