BYD King chega ao Brasil. Será que o mercado de sedãs vai ter uma nova majestade?

Há anos, um rei nunca perdeu a majestade entre os sedãs médios no Brasil: o Toyota Corolla. Somente neste ano, de janeiro a maio, já foram emplacados mais de 13.000 carros do modelo, segundo dados da Fenabrave, o que corresponde a 65% do mercado. Quando falamos do universo de híbridos, a Toyota também reina, com 23% do mercado e 8.897 veículos. Em segundo lugar vem a BYD, com 8.125 carros híbridos emplacados.

A montadora chinesa tem a meta ousada de tomar o primeiro lugar entre os sedãs híbridos e ameaçar o reinado do Corolla com o lançamento do BYD King, anunciado em um grande evento em São Paulo nesta terça-feira, dia 18. O novo sedã chega em duas versões: BYD King GL e BYD King GS, sendo a principal diferença o tamanho da bateria.

Recentemente, a marca chinesa aumentou a garantia, e o novo modelo chega com esse prazo maior, de seis anos. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. De acordo com Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD no Brasil, os carros devem chegar às mais de 100 concessionárias do país nos próximos dias.

Como é o carro?

Na versão GS, o sedã híbrido plug-in conta com um sistema que combina um motor de 1.5L a gasolina e outro elétrico, capazes de gerar 235 cv e 33,1 mkgf de torque máximo. Essa combinação resulta em uma experiência de condução de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos.

Com a bateria totalmente carregada, o veículo torna-se puramente elétrico, chegando até a 120 km de autonomia no ciclo WLTP no modo elétrico. O valor ainda não foi homologado pelo Inmetro, que geralmente é menor que o feito por outros padrões.

A integração da bateria Blade de 18,3 kWh (modelo GS) resulta em um consumo de combustível de 25,6 km/l, e um alcance total, com tanque cheio e carga completa, de até 1.200 quilômetros, o suficiente para uma viagem de São Paulo até Brasília. A título de comparação, o Corolla híbrido faz 22,7 km/l.

O interior

O interior conta com um ambiente minimalista, com linhas contínuas que fluem do painel. Assim como os outros carros da marca, o destaque é para a tela flutuante de 12,8 polegadas com rotação elétrica, Android Auto e Apple CarPlay, conexão com internet e um painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”. O seletor de câmbio eletrônico é por botão rotativo.

Quanto custa o BYD King?

O BYD King chega ao mercado brasileiro nas cores branco, cinza e preto, com interior preto e cinza. O preço é a partir de R$ 175.800 na versão GL e de R$ 187.800 na versão GS. O Corolla na versão a combustão parte de R$ 151.010; já na versão híbrida, começa em R$ 190.120.