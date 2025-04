Wine safari: degustação de vinhos com a chance de ver gamos e vida selvagem

No coração da cidade de Arraiolos, na região do Alentejo em Portugal, a Tapada de Coelheiros oferece uma experiência única que combina o melhor da natureza e do vinho. Situada no pitoresco povoado de Igrejinha, a vinícola adota um sistema que integra vinhedos e ecossistema local, criando uma verdadeira simbiose entre a produção de vinhos e a preservação ambiental. O Wine Safari é a oportunidade de explorar esse sistema inovador enquanto se contempla a beleza natural da região.

O tour, realizado em jipe pelos vastos 800 hectares da propriedade, leva os visitantes a avistar grandes grupos de veados selvagens, além de gamos, diversas espécies de aves, lebres e coelhos. Esses animais desempenham um papel essencial no equilíbrio do ecossistema, fazendo parte da estratégia da vinícola de promover a sustentabilidade. A imersão na natureza é o ponto alto do passeio, que permite aos turistas vivenciar o campo de uma forma autêntica e envolvente.

Ao final da jornada, os visitantes são convidados a um almoço no novo espaço de enoturismo da Tapada de Coelheiros, localizado a 300 metros de altitude. A vista deslumbrante, especialmente ao final da tarde, proporciona uma experiência sensorial completa, combinando a tranquilidade do ambiente com os sabores da gastronomia local. O almoço é seguido por uma degustação de vinhos terroir, com seis rótulos exclusivos da vinícola, oferecendo um verdadeiro mergulho no mundo dos vinhos da região.

Com um custo de 130 euros (aproximadamente 815 reais) e uma duração de cerca de três horas, o Wine Safari é uma experiência completa de enoturismo, ideal para os amantes de vinhos e da natureza. As reservas podem ser feitas diretamente no site oficial da vinícola, coelheiros.pt, para aqueles que buscam uma experiência inesquecível em meio à paisagem única de Arraiolos.

Enoturismo no Brasil

Se você busca uma experiência única de enoturismo no Brasil, a vinícola Almadén, no Rio Grande do Sul, oferece uma imersão completa no campo, onde o vinho e a paisagem se unem em um passeio memorável. Nos últimos anos, a vinícola, uma das unidades do Miolo Wine Group, passou por uma grande transformação, incluindo a inauguração de um novo complexo turístico. Dentre as atrações, destaca-se o Trem do Pampa, que rapidamente se tornou uma das principais experiências da Campanha Gaúcha.

O passeio é realizado em um VLT (veículo leve sobre trilhos) com capacidade para até 100 passageiros, e percorre cerca de 20 quilômetros pelas belas paisagens do interior do Rio Grande do Sul. Durante o trajeto, os passageiros têm a oportunidade de admirar vistas panorâmicas da região, com a imensidão das planícies gaúchas e as colinas do campo, um cenário perfeito para quem busca um contato mais íntimo com a natureza.

Além da experiência de contemplação das paisagens, o Trem do Pampa oferece uma degustação exclusiva de vinhos da Almadén. Durante a parada na vinícola, os visitantes podem saborear os vinhos da casa, imergindo nos sabores e aromas típicos da região, o que torna o passeio ainda mais completo e encantador. A experiência cultural também é um atrativo, com elementos que ressaltam a rica tradição da Campanha Gaúcha.

Os ingressos para o Trem do Pampa estão à venda por 159 reais, com saídas aos sábados e domingos. O passeio tem duração total de 3 horas, sendo aproximadamente 1h10 dentro do trem. Para mais informações e para garantir seu ingresso, basta acessar o site oficial, www.tremdopampars.com.br. Sem dúvida, uma experiência única para quem deseja combinar a beleza natural do Sul do Brasil com a riqueza de seus vinhos.