Nissan reduz produção de SUV em resposta às novas tarifas de Trump

A Nissan decidiu reduzir a produção do SUV Rogue em sua fábrica de Kyushu, no Japão, entre maio e julho, em resposta às novas tarifas de importação impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A medida representa um corte de 13 mil unidades, o que equivale a mais de 20% do total de Rogues vendidos no mercado americano no primeiro trimestre de 2025. Essa redução também impactará as horas de trabalho na principal fábrica da montadora no país.

Impacto das novas tarifas dos EUA

A empresa, que é a terceira maior montadora japonesa, está mais exposta ao mercado dos EUA do que suas concorrentes e, por isso, sente mais fortemente os efeitos da tarifa de 25% sobre veículos importados, implementada recentemente pelo governo americano.

Outras fabricantes, como Honda, Stellantis e Hyundai, também estão ajustando suas operações, transferindo parte da produção para os Estados Unidos após a entrada em vigor das novas tarifas.

Plano de reestruturação e desafios no mercado

Vale destacar que a Nissan já vinha planejando uma redução de 20% em sua capacidade global de produção antes mesmo da imposição das tarifas, como parte de um amplo programa de reestruturação para enfrentar a queda nas vendas em seus principais mercados.

Nos Estados Unidos, a empresa enfrenta desafios devido à falta de modelos híbridos populares e a uma linha de produtos considerada defasada.

Já na China, a Nissan perdeu espaço para montadoras locais de veículos elétricos. Além disso, as negociações para uma possível fusão com a Honda não avançaram no início deste ano.