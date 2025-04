China proíbe montadoras de usar termos como 'direção inteligente' e 'direção autônoma'

A China está proibindo montadoras do país de usarem os termos como “direção inteligente” e “direção autônoma” ao anunciarem recursos de assistência ao motorista. As autoridades locais disseram que irão reforçar a fiscalização sobre essas tecnologias.

Segundo a Reuters, a regra sobre publicidade de veículos foi entregue pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação em reunião com quase 60 representantes de montadoras. Essa medida foi tomada após uma colisão com vítimas fatais envolvendo o carro elétrico SU7 da Xiaomi em março, fato que provocou preocupações generalizadas sobre a segurança do veículo.

Investigações mostraram que o carro da Xiaomi pegou fogo após bater em um poste a uma velocidade de 97 km/h, pouco depois que o motorista assumiu o controle do sistema avançado de assistência à direção.

Regra atualizada

De acordo com a regra atualizada, as montadoras não têm mais permissão para testar e melhorar essa assistência avançada de direção por meio de atualizações remotas de software em veículos já entregues aos clientes sem aprovação.

As empresas automobilísticas serão obrigadas a realizar testes suficientes para verificar a confiabilidade e obter a aprovação das autoridades antes das implementações.

A Huawei, que fornece essa tecnologia para pelo menos sete marcas na China, incluindo a Audi, estava entre as empresas que participaram da reunião, segundo a Reuters.

Guerra de preços

A decisão ocorre em um momento em que as montadoras chinesas estão correndo para lançar novos modelos com essa tecnologia, divulgando o recurso como “direção inteligente” em meio a uma guerra de preços que segue pelo terceiro ano no maior mercado automotivo do mundo.

A BYD acirrou a competição em fevereiro quando lançou pelo menos 21 veículos com preços abaixo de US$ 10.000 e equipados com recursos gratuitos de “direção inteligente”. Muitos de seus concorrentes, como a Toyota, lançaram carros com recursos semelhantes.

Os órgãos reguladores chineses estão reforçando o controle sobre essas tecnologias de veículos elétricos. O setor cresceu mais rápido do que o esperado, com as vendas de elétricos e híbridos representando mais da metade do total no final do ano passado.