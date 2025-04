Levi’s lança coleção Linho + Denim para o outono e estreia nova campanha com Beyoncé

Mundialmente conhecida pela qualidade de seus jeans, a Levi’s apresenta uma coleção para o outono que une o material ao linho. A coleção Levi’s Linho + Denim resulta em peças versáteis e ideais para o clima da meia-estação.

A linha traz modelos clássicos reinventados, como camisas e calças, com caimento suave e mais leveza que o jeans tradicional.

Entre os destaques femininos, a coleção conta com a clássica Ringo Camp Shirt, disponível em tons como Seeded State e Mincha Stripe Denim, e a Sonny Camp Shirt, em Bright White e Romance from Peachy Ground. Além disso, a linha oferece opções de sobreposição como o Sunrise Crochet Sweater e a Shrunk R&B Trucker — Luxury Trip Trucker.

Levi’s Linho + Denim: peças versáteis e ideais para o clima da meia-estação (Levi's/Divulgação)

Os homens também ganham opções de jeans que unem conforto e estilo, como o 505 Sloogie Straight, disponível em lavagens como Vintage Khaki e Light Laundry. A coleção ainda inclui camisas Authentic Button Down, com tonalidades como Blue HMB Wash e Turow Twin Vintage Indigo, além das polos Authentic Gar Polo Tee em Steam Blue, Bright White e Mineral Black.

Além desta coleção, a marca americana apresenta mais um capítulo da parceria com Beyoncé, com a campanha REIIMAGINE, intitulada "Refrigerator".

Os dois primeiros capítulos, Launderette e Pool Hall. Launderette trouxe uma releitura de um anúncio clássico e Pool Hall uma homenagem aos laços da marca com a música e a contracultura. Agora, "Refrigerator" transporta a campanha para um novo cenário: uma lanchonete de beira de estrada, onde o denim se encontra com a confiança e o empoderamento, com Beyoncé no papel principal.

Beyoncé: campanha REIIMAGINE, intitulada "Refrigerator" (Levi's/Divulgação)

Inspirado no comercial de 1988 da Levi’s, o novo clipe traz uma releitura da história de confiança e originalidade, com Beyoncé vestindo a clássica Levi’s Iconic Western Shirt, 501 Original Shorts, uma regata branca e uma bandana paisley vermelha.

“A Levi’s não é apenas uma marca de legado, mas uma marca com um legado vivo que permanece no centro da cultura”, diz Kenny Mitchell, diretor global de marketing da Levi’s. “Com a parceria com Beyoncé, uma das artistas mais influentes do nosso tempo, estamos celebrando o que significa liderar com propósito e confiança”.