Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no feriado de Páscoa

Entre comédia e suspense, filmes e séries, o feriado está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Max, estreia da segunda temporada da série O Ensaio, e o reality show A Família Baldwin, sobre a vida de Alec e Hilaria Baldwin junto aos seus sete filhos.

Nos Bastidores de Stranger Things: The First Shadow (Netflix)

Com acesso especial aos bastidores, descubra como o elenco e a equipe de Stranger Things: The First Shadow correm contra o tempo na preparação para a estreia dessa peça de teatro revolucionária no West End de Londres, em meio às expectativas do público e da crítica.

A Família Baldwin (MAX)

A Família Baldwin oferece um olhar íntimo e sem filtros sobre a vida de Alec e Hilaria Baldwin junto aos seus sete filhos. Ao longo da temporada, a docussérie mostra o dia a dia dessa grande família enquanto enfrentam os desafios e alegrias da criação dos filhos sob os holofotes. Desde momentos divertidos à mesa até conversas sinceras sobre saúde mental e a evolução de seu estilo de criação, A FAMÍLIA BALDWIN revela a dinâmica única de Alec e Hilaria como casal e seu vínculo inquebrantável enquanto enfrentam juntos os desafios da vida.

O Ensaio (MAX)

O Ensaio segue a jornada de um homem que busca reduzir as incertezas da vida cotidiana. Com uma equipe de construção, um exército de atores e recursos aparentemente ilimitados, Fielder ajuda pessoas comuns a se prepararem para os momentos mais importantes de suas vidas por meio de "ensaios" meticulosamente planejados por ele. Na segunda temporada, a urgência do projeto de Fielder aumenta quando ele decide direcionar seus recursos para um problema que afeta a todos nós.

Ransom Canyon (Netflix)

Conheça Ransom Canyon, um lugar onde o amor, o luto e a lealdade se encontram entre os planaltos avermelhados do Texas. Três dinastias de fazendeiros competem pelo controle das terras, mas suas vidas e seus legados são ameaçados por forças externas que pretendem destruir esse modo de vida. No meio do conflito, o impassível fazendeiro Staten Kirkland (Josh Duhamel) tenta se recuperar de uma perda terrível e, ao mesmo tempo, encara uma missão de vingança. O único vislumbre de esperança de Staten são os olhos e o coração de Quinn O’Grady (Minka Kelly), amiga da família e dona do salão de dança da cidade. A batalha para salvar Ransom Canyon fica cada vez mais intensa, e um misterioso cowboy aparece na cidade, revelando segredos do passado. O cerco só aperta, mas Staten nunca deixa de lutar para proteger suas terras e o único amor capaz de salvá-lo dos fantasmas que o assombram.

Vidas Processadas (Apple TV+)

Vidas Processadas é uma comédia ambientada no Vale de San Fernando (Califórnia, EUA), em 1969, que conta a história dos Chambers, uma família excêntrica que persegue sonhos grandiosos e aparentemente impossíveis, sem se deixar levar pela realidade do mundo. Quando Hampton Chambers (Oyelowo) é libertado da prisão, o tão esperado reencontro familiar não acontece exatamente como ele havia planejado. Durante a sua ausência, a esposa de Hampton, Astoria (Missick), e os filhos Einstein (Ellison) e Harrison (Di'Allo Winston) formaram uma unidade familiar pouco convencional, e o retorno de Hampton faz o mundo deles virar de cabeça para baixo.