Bancada Feminina ganha gabinete no Senado e fortalece atuação institucional

O Senado Federal deu um passo importante para o fortalecimento da representação de mulheres ao inaugurar, no dia 9 de abril, o gabinete da liderança da Bancada Feminina. Localizado na Ala Senador Dinarte Mariz, o novo espaço garante às senadoras estrutura equivalente à das lideranças partidárias, o que reforça sua presença institucional e amplia sua capacidade de articulação política dentro da Casa.

A iniciativa consolida a atuação da bancada – criada em 2021 – ao assegurar prerrogativas antes restritas a líderes de partidos e blocos parlamentares, como a participação no Colégio de Líderes, o direito de orientar votações e a preferência no uso da palavra. Com 16 integrantes, a Bancada Feminina é atualmente a maior do Senado.

A líder da bancada, senadora Leila Barros, destacou que o novo gabinete representa mais do que um espaço físico. Trata-se, segundo ela, de um reconhecimento político e institucional da luta travada ao longo dos anos pelas mulheres no Congresso Nacional. A senadora lembrou que essa conquista só foi possível graças ao esforço coletivo e ao apoio de diferentes lideranças.

A proposta de criação do gabinete surgiu durante a presidência de Rodrigo Pacheco, sendo concretizada sob a gestão de Davi Alcolumbre. Na cerimônia de inauguração, Alcolumbre destacou que a medida simboliza “o respeito e a valorização da presença feminina nos espaços de Poder”. Ele reconheceu os obstáculos enfrentados pelas mulheres na política e afirmou que a iniciativa é um passo concreto para enfrentar o preconceito ainda existente no País.

Papel estratégico

Leila Barros agradeceu o apoio de ambos os presidentes e prestou homenagem à ex-senadora Simone Tebet, primeira líder da Bancada Feminina, hoje ministra do Planejamento e Orçamento. Ela afirmou, ainda, que o novo gabinete será um instrumento de trabalho coletivo e continuidade da luta por mais equidade.

A senadora Zenaide Maia, que atualmente ocupa a Procuradoria Especial da Mulher no Senado, classificou a conquista como um “avanço significativo para os direitos das mulheres” e celebrou o fato de que futuras gerações de senadoras encontrarão um espaço estruturado para atuar.

Também presente à cerimônia, a senadora Margareth Buzetti destacou a importância de integrar a bancada à agenda institucional da Casa. Segundo ela, com o novo gabinete, a atuação das senadoras tende a ganhar ainda mais visibilidade e força.

A solenidade contou com a presença de diversas parlamentares, entre elas Eliziane Gama, Professora Dorinha Seabra, Dra. Eudócia Caldas, Teresa Leitão, Damares Alves e Ivete da Silveira. Também acompanharam o evento o senador Flávio Arns, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, e o secretário-geral da Mesa, Danilo Aguiar.