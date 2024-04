Chega ao Brasil o Toyota RAV4 mais potente já lançado em versão híbrido plug-in

Chega ao Brasil, pela primeira vez, a versão XSE híbrida plug-in do Toyota RAV4, um dos grandes sucessos de venda da marca japonesa, com mais de10 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. Essa é o modelo mais potente do SUV médio que já tocou solo brasileiro. O carro tem autonomia de 55 km no modo totalmente elétrico e potência combinada de 306 cv.

Até 2026, a Toyota vai investir R$ 5 bilhões na produção de um novo veículo compacto híbrido flex, com produção prevista para 2025, e desenvolverá outro modelo com a mesma tecnologia especialmente para o Brasil.

Paralelamente, a montadora realiza no país testes com a tecnologia híbrida plug-in utilizando etanol, que estão associados a uma possível futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel).

Motor

O novo RAV4 híbrido plug-in une um motor a combustão de 2.5 litros, com 185 cv e 223 Nm, a dois motores elétricos, o dianteiro de 182 cv e 270 Nm, e o traseiro de 54 cv e 121 Nm.

Este conjunto entrega uma potência combinada de 306 cv e, aliado à transmissão CVT, leva o RAV4 de 0 a 100 km/h em 6 segundos. O modelo tem um consumo médio de 35 km/l na cidade, e 30 km/l em estradas.

Toyota RAV4. (Toyota/Divulgação)

Interior, cores e preço

A linha 2024 chega com tela áudio de alta resolução HD de 10,5 polegadas, com conexão para smartphones e tablets, por meio do espelhamento com Android Auto ou Apple CarPlay, com visualização da câmera de ré traseira com linha guia dinâmica. Conta ainda com computador de bordo tem tela TFT colorida de 12,3 polegadas que facilita a visualização do condutor. Há cinco opções de cores e o preço é de R$ 399.990.