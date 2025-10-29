Brasil é o país homenageado no maior evento de chocolate do mundo

Do cacau ao chocolate existe um mundo de processos. Desde a fermentação dos grãos à receita dos mestres chocolatiers, cada etapa da produção traz uma identidade própria, que difere de país para país. Mas é fato que o Brasil está entre um dos grandes produtores mundiais — e tem recebido um devido reconhecimento pelo DNA brasileiro que imprime nas barras.

O país é o homenageado na 30ª edição do Salon du Chocolat, um dos maiores e mais prestigiados eventos do mundo dedicados ao cacau e ao chocolate. Neste ano, o evento acontece entre 29 de outubro e 2 de novembro, em Paris.

Os estados da Bahia e do Pará, os maiores produtores de cacau do país, serão os grandes protagonistas da edição. Em 2024, a terra do dendê registrou crescimento de 119% nos valores de exportação do cacau em relação ao ano anterior. Foram R$ 2,6 bilhões, mais que o dobro em relação a 2023 (R$ 1,8 bilhão), para 46 mil toneladas.

Durante o evento, também ocorrerá o Brasil Origem Week Paris, iniciativa feita para levar a diversidade e o sabor do país a um público internacional. No total, o Brasil contribui com cerca de 5% da produção mundial de cacau.

“É uma honra para o Brasil ser o país homenageado em um evento tão emblemático. Essa é uma oportunidade histórica para mostrar ao mundo a potência e a diversidade do nosso cacau e do nosso chocolate de origem. Vamos representar o país com orgulho, destacando nossas origens, nossos produtores e nossa criatividade”, afirma Marco Lessa, CEO do grupo MVU, empresa responsável pela missão e chefe da delegação brasileira em Paris.

Presença marcante

O Brasil terá o maior stand em 15 edições do Salon du Chocolat. O espaço "Cacau no Brasil", em parceria com o Brasil Origem Week, Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) e Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), ocupará mais de 200 metros quadrados.

A programação conta com produtores de cacau, marcas de chocolate, café, doces, cachaças de alambique, chocolates de origem, artesanato, arte, roupas com design nacional, entre outros itens representativos da cultura do Brasil. No centro do evento, renomados chefs brasileiros apresentam uma grande escultura temática feita inteiramente de chocolate.

“O Brasil Origem Week nasceu com o propósito de valorizar e promover o que temos de mais autêntico: os sabores, os saberes e a criatividade brasileira. Levar esse conceito para Paris, dentro do Salon du Chocolat, além de outras atividades em espaços da capital francesa, como a Embaixada do Brasil, é uma forma de mostrar ao mundo que, além do cacau e do chocolate, temos cultura, identidade e inovação de pequenos produtores de várias partes do país”, completa Lessa.

A edição francesa do evento vem após o grande sucesso do Brasil Origem Week Lisboa, realizada no início de setembro, que atraiu mais de 30 mil visitantes ao Pátio da Galé, na Praça do Comércio. A estreia na capital portuguesa reuniu 80 speakers, 45 expositores, 20 chefs, 10 atrações artísticas e gerou 2 milhões de euros em negócios.