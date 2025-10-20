BYD abre mais de 200 vagas de emprego para trabalhar em nova fábrica na Bahia; veja

A BYD abre inscrições para cerca de 200 vagas de emprego na primeira fábrica de veículos elétricos e híbridos da montadora no Brasil, inaugurada em 9 de outubro em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

As inscrições já podem ser feitas online pela plataforma Gupy ou presencialmente a partir de terça-feira, 21, no SineBahia, no bairro São Rafael, em Salvador, e no CIAT Camaçari.

Com investimento de R$ 5,5 bilhões, a fábrica já emprega 1,8 mil trabalhadores, tendo sido erguida em 15 meses no antigo terreno da Ford, que encerrou operações no país em 2021.

Vale destacar que a capacidade de produção inicial está estimada em 150 mil veículos por ano. Entretanto, os planos da montadora preveem expandir para até 600 mil unidades anuais nos próximos anos.

Quais são as vagas disponíveis?

As oportunidades abrangem diferentes níveis de qualificação:

40 vagas para inspetor de qualidade

40 vagas para condutor interno

20 vagas para operador de empilhadeira

10 vagas para técnico de manutenção

10 vagas para engenheiro de processos

Além disso, há vagas para engenheiro de ferramentas, engenheiro de planejamento e soldagem, engenheiro de robótica, analista de comércio exterior, advogado trabalhista e especialista ambiental.

Como fazer a candidatura?

Os interessados podem se inscrever de duas formas: pela plataforma Gupy (online) ou presencialmente nos postos do SineBahia e CIAT Camaçari a partir desta terça-feira, 21.

Quantos empregos a fábrica deve gerar?

Quando atingir plena operação, a unidade deve gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. Atualmente, 1,8 mil trabalhadores já estão em atividade no complexo industrial.

Quais modelos serão produzidos?

A produção inicial inclui o BYD Dolphin Mini — veículo elétrico mais vendido no Brasil, com mais de 34 mil unidades comercializadas —, além dos modelos BYD Song Pro e BYD King, ambos híbridos. A montadora também planeja exportar veículos para países da América Latina e África.