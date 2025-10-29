O que é o ATP de Paris e por que o torneio é importante no calendário do tênis

Rolex Paris Masters: Accos Arena é palco do ATP de Paris (Reprodução/Wikimedia Commons)
Redatora
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21h12.
O ATP de Paris, conhecido oficialmente como Rolex Paris Masters, é um torneio da categoria Masters 1000, a mais prestigiada abaixo dos Grand Slams no circuito do tênis mundial.
Realizado desde 1986, ele acontece todos os anos em quadra dura e coberta, na Accor Arena, em Paris-Bercy, França.
Por ser o último torneio Masters 1000 da temporada, o evento é a última chance para os tenistas somarem pontos e garantirem vaga no ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores do ano.
Um dos diferenciais do ATP de Paris é a arena em Paris-Bercy. O Rolex Paris Masters é um dos poucos torneios de elite realizados em quadra coberta, o que cria uma atmosfera que favorece atletas com saque agressivo.A torcida francesa é também é considerada uma das mais apaixonadas pelo esporte.
O ATP de Paris marca a transição entre o circuito regular e a fase final da temporada.
Além de ser a última chance para o ATP Finals, o torneio é uma oportunidade para quem ainda briga por pontos e pode trazer alterações no ranking mundial.
Outro diferencial é a premiação. O campeão do Rolex Paris Masters leva para casa quase R$ 6 milhões.
A competição acontece entre o fim de outubro e o começo de novembro.