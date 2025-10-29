O que é o ATP de Paris e por que o torneio é importante no calendário do tênis

O ATP de Paris, conhecido oficialmente como Rolex Paris Masters, é um torneio da categoria Masters 1000, a mais prestigiada abaixo dos Grand Slams no circuito do tênis mundial.

Realizado desde 1986, ele acontece todos os anos em quadra dura e coberta, na Accor Arena, em Paris-Bercy, França.

Por ser o último torneio Masters 1000 da temporada, o evento é a última chance para os tenistas somarem pontos e garantirem vaga no ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores do ano.

Quadra coberta

Um dos diferenciais do ATP de Paris é a arena em Paris-Bercy. O Rolex Paris Masters é um dos poucos torneios de elite realizados em quadra coberta, o que cria uma atmosfera que favorece atletas com saque agressivo.

A torcida francesa é também é considerada uma das mais apaixonadas pelo esporte.

Torneio de transição

O ATP de Paris marca a transição entre o circuito regular e a fase final da temporada.

Além de ser a última chance para o ATP Finals, o torneio é uma oportunidade para quem ainda briga por pontos e pode trazer alterações no ranking mundial.

Outro diferencial é a premiação. O campeão do Rolex Paris Masters leva para casa quase R$ 6 milhões.

A competição acontece entre o fim de outubro e o começo de novembro.